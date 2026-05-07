¡No es tan lindo como lo pintan! Descuentos en medicamentos por cupones pueden llevar costos ocultos

Los cupones de medicamentos recetados pueden ofrecer un alivio financiero a corto plazo. Pero todo no es tan claro ni beneficioso como lo pintan. El uso de estos cupones puede resultar complicado para pacientes con seguro médico, a medida que los costos ocultos afectan el panorama financiero a largo plazo.

En este sentido, pacientes asegurados han reducido el uso de referidos cupones, especialmente analgésicos antiobesidad, cifra demostrada en un estudio publicado recientemente en Journal of the American Medical Association (JAMA). Esto sugiere un cambio en la relación entre aseguradoras y fabricantes.

Vale destacar que los fabricantes ofrecen la misma cantidad de productos, “pero aun así, vemos muchos problemas de asequibilidad entre esta población con seguro médico privado”, afirma So-Yeon Kang, autora principal del estudio y profesora asistente de gestión y políticas de salud en la Universidad de Georgetown, según declaraciones recogidas por KFF Health News.

Incluso, los cupones pueden ayudar a los pacientes a reducir gastos de bolsillo, pero no necesariamente cuentan para los deducibles anuales. Esto genera confusión sobre cuándo y cómo utilizarlos eficazmente.

¿Dónde está el problema?

El presidente Donald Trump prometió medicamentos más baratos, y esto se cumple en parte, porque algunos precios efectivamente bajaron, pero otros se dispararon.

A ver, los fabricantes de medicamentos distribuyen cupones de descuento a los consumidores en línea o en persona en la farmacia, pero de sus marcas, los cuales, por supuesto, son más costosos, y estos cupones patrocinados no permiten el acceso a productos genéricos, más baratos incluso que los medicamentos con descuentos. Acá se nota una diferencia con respecto, por ejemplo, a los servicios de tarjetas de descuento de empresas como GoodRx, que negocian precios más bajos por volumen para los medicamentos recetados y luego trasladan esos ahorros al consumidor, explica una investigación de KFF.

Los consumidores pagan menos de su bolsillo, a menudo por medicamentos de marca, pero más que en versión genérica.

Por otra parte, para aquellas personas sin cobertura médica, los cupones pueden ser una herramienta beneficiosa. La nueva iniciativa TrumpRx proporciona acceso a cupones, pero su efectividad está limitada a un número específico de medicamentos: unos 85, entre miles aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Restricciones gubernamentales

También existen restricciones federales que impiden que los beneficiarios de Medicare y Medicaid usen cupones de fabricantes, complicando aún más la situación financiera para esta población vulnerable.

Además, algunos estados imponen restricciones sobre el uso de cupones cuando existen opciones genéricas, lo que subraya la complejidad en la interacción entre políticas de salud, fabricantes y aseguradoras.

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