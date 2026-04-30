Pruebas de ADN enviadas por correo, un nuevo método en la detección del cáncer colorrectal

Un análisis realizado en centros de salud comunitarios de EE.UU. ha demostrado que los kits FIT-DNA enviados por correo son más eficaces que la prueba FIT estándar en aumentar la detección del cáncer colorrectal (CCR).

Sin embargo, menos del 40% de los pacientes con resultados anormales completan la colonoscopia de seguimiento, lo que plantea preocupaciones sobre la atención a esta enfermedad.

El cáncer colorrectal es la segunda causa más común de muerte por cáncer en EE.UU., y las poblaciones desfavorecidas tienen un mayor riesgo. A pesar de que la detección temprana puede reducir la incidencia y la mortalidad, la participación en pruebas de detección sigue siendo inadecuada en muchas comunidades.

El estudio, publicado en JAMA Internal Medicine, resalta la potencialidad del método FIT-DNA como una opción más sensible y menos dependiente del personal de salud.

El estudio comparó dos enfoques de divulgación por correo: la prueba FIT con un sistema de recordatorios automatizados y la prueba FIT-DNA con un protocolo de contacto del fabricante. Los resultados mostraron mayores tasas de participación en la detección en el grupo FIT-DNA, con un tiempo más corto para la participación en las pruebas.

Pruebas FIT y FIT-DNA de detección de cáncer colorrectal

Las pruebas FIT y FIT-DNA son métodos de detección no invasivos diseñados para identificar signos tempranos de cáncer colorrectal o pólipos precancerosos mediante el análisis de muestras de heces. Ambos exámenes se realizan típicamente en casa, evitando la necesidad de preparación previa o sedación como en una colonoscopia.

Prueba Inmunoquímica Fecal (FIT)

La prueba FIT es un examen sencillo que detecta la presencia de sangre oculta en las heces, un posible indicador de lesiones o pólipos en el colon. A diferencia de métodos antiguos de sangre oculta, la FIT es altamente específica para la sangre humana proveniente del tracto digestivo inferior, lo que reduce las falsas alarmas provocadas por la dieta o medicamentos.

Frecuencia recomendada: Se suele realizar una vez al año en adultos de 45 años o más con riesgo promedio.

Procedimiento: El paciente recolecta una muestra de materia fecal usando un aplicador proporcionado en el kit, la deposita en un tubo y la envía al laboratorio para su análisis.

Prueba FIT-DNA

La prueba FIT-DNA, también conocida como prueba de ADN en heces o sDNA-FIT, combina la tecnología de la FIT con un análisis genético para buscar biomarcadores específicos. Esta prueba no solo busca sangre, sino que también identifica fragmentos de ADN mutado que se desprenden de células cancerosas o pólipos en el revestimiento del colon.

Frecuencia recomendada: Dada su metodología, los expertos generalmente sugieren realizarla cada tres años.

Consideraciones: Es un examen que requiere receta médica y consiste en la recolección de una deposición completa para su envío a un laboratorio especializado.

Desafíos en la continuidad del cuidado

A pesar del aumento en la detección, la conversión de resultados anormales a colonoscopias no fue óptima. Solo 36 de los 100 participantes con resultados anormales completaron la colonoscopia en un plazo de 180 días. Factores económicos y sociales pueden contribuir a esta baja tasa de seguimiento, resaltando la necesidad de estrategias más eficaces que motiven a los pacientes en riesgo.

La tasa de participación en la detección fue mayor en Boston que en Los Ángeles, aunque la ventaja de la FIT-DNA fue más notable en este último. Las características demográficas de los participantes podrían influir en estas diferencias, subrayando la importancia de personalizar las estrategias de divulgación basadas en la comunidad.

Este estudio implica que, aunque el envío de pruebas FIT-DNA puede mejorar la detección del CCR, aún es necesario abordar los obstáculos que impiden la continuidad del cuidado tras los resultados de pruebas anormales. Se sugieren iniciativas adicionales para fomentar la realización de colonoscopias, esenciales para mejorar los resultados y la mortalidad asociados al cáncer colorrectal en poblaciones vulnerables.

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