Alarma aumento de cáncer de recto entre millennials

El cáncer de recto presenta un aumento considerable en la mortalidad entre adultos jóvenes, especialmente en personas de 20 a 44 años. Según estudios recientes, la tasa de muertes por este tipo de cáncer ha aumentado de forma alarmante.

“La tasa de cáncer de recto parece estar aumentando entre dos y tres veces en comparación con el cáncer de colon”, dijo a NBC News Mythili Menon Pathiyil, autora principal de un nuevo estudio y becaria de gastroenterología en la Universidad Médica SUNY Upstate en Syracuse, Nueva York.

Acota el medio norteamericano que, aunque la nueva investigación aún no se ha publicado en una revista revisada por pares, se presentará en la Semana de las Enfermedades Digestivas, una reunión anual de gastroenterólogos, en mayo.

De acuerdo con la Sociedad Americana del Cáncer, se proyecta que para 2026 se registren 158,850 nuevos casos de cáncer colorrectal, ocasionando alrededor de 55,230 muertes. Una porción significativa de estas muertes ocurrirá en personas menores de 65 años, revelando una tendencia preocupante.

Factores sin identificar

Los científicos están investigando las razones detrás del incremento en cáncer de recto entre los millennials. Se ha señalado que muchos de los pacientes afectados carecen de antecedentes familiares de cáncer, lo que complica aún más la búsqueda de causas.

Estudios sugieren que exposiciones ambientales en las décadas de 1960 y 1970 podrían estar relacionadas.

“No es que haya aparecido un gen nuevo en la población”, dijo a NBC el Dr. Ben Schlechter, dedicado a la especialidad gastrointestinal del Instituto Oncológico Dana-Farber de Boston. “Esto es algo moderno”, asevera.

Explica que es posible que algunas partes del microbioma del colon se hayan visto alteradas en alguna etapa de la vida, posiblemente por el consumo excesivo de bebidas azucaradas durante la infancia.

Síntomas y estrategias de detección

Los síntomas del cáncer colorrectal son frecuentemente inespecíficos e incluyen fatiga y pérdida de peso. Los expertos aconsejan a los adultos jóvenes que busquen atención médica si presentan síntomas similares, aunque la detección temprana sigue siendo un desafío, especialmente para aquellos sin antecedentes familiares.

El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos recomienda la detección a partir de los 45 años. Sin embargo, esto deja a muchos jóvenes con síntomas sin un camino claro hacia el diagnóstico.

Pathiyil indica que un retraso en la detección de hasta siete meses podría influir negativamente en los resultados, contribuyendo a un aumento en la mortalidad entre los pacientes jóvenes.

Papel de la dieta moderna en el cáncer de recto

La dieta moderna contribuye significativamente al aumento de casos de cáncer de recto, principalmente por su alto contenido en alimentos procesados, carnes rojas y azúcares refinados, que alteran el microbioma intestinal y promueven inflamación.

Factores clave de la dieta moderna

La dieta típica occidental incluye varios elementos que elevan el riesgo:

Alimentos ultraprocesados , como panes de molde, cereales, salsas y bebidas azucaradas, que se asocian a un 29-45% más de riesgo de cáncer colorrectal, especialmente en hombres y adultos jóvenes, al desequilibrar la microbiota y aumentar pólipos.

, como panes de molde, cereales, salsas y bebidas azucaradas, que se asocian a un 29-45% más de riesgo de cáncer colorrectal, especialmente en hombres y adultos jóvenes, al desequilibrar la microbiota y aumentar pólipos. Carnes rojas y procesadas . Su consumo frecuente, sobre todo cocinadas a altas temperaturas, incrementa el riesgo hasta en un 70-80% de los casos atribuibles a factores dietéticos.

. Su consumo frecuente, sobre todo cocinadas a altas temperaturas, incrementa el riesgo hasta en un 70-80% de los casos atribuibles a factores dietéticos. Azúcares refinados y bebidas azucaradas : provocan picos glucémicos, inflamación y obesidad, factores vinculados a un mayor riesgo en jóvenes.

: provocan picos glucémicos, inflamación y obesidad, factores vinculados a un mayor riesgo en jóvenes. Bajo consumo de fibra y vegetales reduce la protección natural del colon, agravado por dietas bajas en carbohidratos complejos que dañan el ADN microbiano.

Mecanismos biológicos

Estos hábitos alteran el intestino:

Desequilibrio del microbioma, con bacterias como E. coli productora de colibactina que generan pólipos precancerosos.

Inflamación crónica y adelgazamiento de la capa mucosa, facilitando el contacto de toxinas con células epiteliales.

Obesidad y sedentarismo asociados, comunes en dietas modernas ricas en calorías vacías.

Tendencias observadas

Se nota un alza en adultos jóvenes (<55 años), correlacionada con el aumento de ultraprocesados y obesidad.

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