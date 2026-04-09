El matrimonio podría estar relacionado con un menor riesgo de cáncer: te lo explicamos

Un estudio reciente indica que el matrimonio puede estar relacionado con un menor riesgo de cáncer. Las tasas de esta enfermedad son considerablemente más altas en hombres y mujeres solteros en comparación con aquellos que están casados, lo que sugiere que el matrimonio podría ofrecer ventajas para la salud.

En un contexto donde las tasas de matrimonio están disminuyendo, se puede inferir que más personas podrían estar perdiéndose un beneficio potencial para la salud, señala el Dr. Andrew J. Cherlin, profesor emérito de la Universidad Johns Hopkins, recoge CNN.

La investigación, publicada en la revista Cancer Research Communications, también revela diferencias significativas en cómo el matrimonio afecta la salud entre hombres y mujeres. Se sugiere que, al menos en términos de cáncer, las mujeres solteras presentan un mayor riesgo que sus contrapartes casadas. Además, para adultos mayores, la relación entre el matrimonio y la salud parece fortalecerse, lo que implica que los beneficios pueden acumularse con el tiempo.

Consideraciones vitales

Expertos como la Dra. Joan DelFattore, especialista en cáncer y derecho civil, argumentan que los beneficios atribuidos al matrimonio pueden ser el resultado de un sistema que favorece a los casados, más que del matrimonio en sí.

La atención médica y las políticas de seguros a menudo excluyen a personas solteras, lo que plantea la necesidad de una reflexión más profunda sobre cómo se trata a estos pacientes.

Se sugiere promover redes de apoyo tanto para solteros como para casados, enfatizando que el bienestar no se limita a las relaciones maritales.

Mejoramiento de atención a solteros

Las personas solteras suelen enfrentar desventajas en salud comparadas con las casadas, como mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y menor bienestar general, según estudios. Políticas específicas podrían equilibrar esto, priorizando su acceso y apoyo.

Fortalecer atención primaria. Reforzar la atención primaria con chequeos gratuitos y personalizados para solteros, incluyendo pruebas diagnósticas accesibles sin derivaciones largas. Esto reduce desigualdades en esperas y prevención, similar a recomendaciones para grupos vulnerables. La capacitación del personal en necesidades únicas, como aislamiento social, mejoraría la humanización del servicio.

Subsidios y cobertura universal. Implementar subsidios exclusivos para solteros en medicamentos, imagenología y terapias paliativas, ampliando modelos como planes oncológicos o materno-infantiles a este grupo. Cobertura universal sin requisitos familiares eliminaría barreras económicas observadas en solteros. El apoyo psicológico y social domiciliario combatiría el mayor riesgo de mortalidad.

Programas de prevención específicos. Crear centros comunitarios para solteros con énfasis en cardiovascular, demencia y cáncer, ofreciendo educación, nutrición y redes de apoyo no familiar. Políticas con perspectiva de género e inclusiva ya abordan vulnerabilidades similares. Monitoreo de tiempos de espera garantizados por ley aseguraría equidad.

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