Pacientes con cáncer se enfrentan a grandes obstáculos para recibir atención médica en algunas zonas de EE.UU.

Los pacientes en áreas rurales enfrentan largos viajes para recibir tratamientos oncológicos, exponiéndose a soluciones de salud deficientes y peores resultados. Los informes indican que estos pacientes tienen un 9% más de probabilidad de fallecer a causa del cáncer.

Uno de estos casos particulares es el de Andy Henard, un agricultor de 76 años en Texas, que fue diagnosticado con cáncer de vejiga en estadio IV tras haber padecido cáncer de próstata. Su historia, recogida por el medio CNN, refleja la realidad de los pacientes rurales que enfrentan diagnósticos tardíos y desplazamientos complicados para recibir atención médica.

“Siempre he sido un tipo grande y fuerte. Si tengo que cargar 50 sacos de semillas de trigo que pesan 45 kilos cada uno, simplemente lo hago”, dice Henard, de 76 años, exjugador de futbol americano de Texas A&M.

Por casi un año, apenas lograba abandonar el sofá para dirigirse a su cuarto. Justo antes de las fiestas navideñas, a fines de 2023, los médicos confirmaron que Henard padecía cáncer de vejiga en etapa IV. Dos años atrás, había enfrentado una operación por cáncer de próstata, la misma dolencia que le arrebató la vida a su hermano, relata el medio de comunicación.

Pero el médico de Henard en el pequeño hospital rural cercano le dijo que el nuevo diagnóstico requería un tratamiento meticuloso y altamente sofisticado; para ello debería trasladarse al Centro Médico MD Anderson en Houston, a ocho horas y 800 kilómetros de distancia.

Un estudio de la Sociedad Americana del Cáncer publicado en septiembre confirmó que los pacientes de zonas rurales también tienen menos probabilidades de recibir un tratamiento que cumpla con los estándares de atención.

Cambio de suerte

A solo semanas de estarse preparando para su traslado, Henard recibió una llamada que le indicaba que ya no necesitaría ir a Houston. Los médicos idearon un plan para administrarle la quimioterapia en el Centro Médico Regional Childress (a 30 minutos por la autopista 83 desde su rancho en Wellington), donde se implementó un programa de oncología debido a que los numerosos pacientes tenían que viajar largo trecho para sus tratamientos, sin disponer incluso de recursos económicos para hacerlo.

Escasez de oncólogos en zonas rurales

Otro de los factores que pesa es la dificultad de atraer en zonas rurales a profesionales de la salud. La falta de oncólogos es alarmante: solo 2.2 especialistas por cada 100,000 personas, comparado con 6.6 en áreas urbanas. Estas cifras plantean graves desafíos para la atención de pacientes oncológicos.

Iniciativas del gobierno, como la autorización de $50,000 millones de dólares en subvenciones, buscan mejorar la salud rural. Sin embargo, estas medidas no son suficientes para contrarrestar la crisis y el cierre de hospitales rurales sigue en aumento.

Comunidad y cuidado oncológico

La experiencia de Henard destaca el impacto positivo de una comunidad unida en el tratamiento del cáncer. Las relaciones formadas en el centro de infusión y la celebración de logros de pacientes resaltan cómo la atención comunitaria puede marcar una diferencia significativa.

Con el aumento de los costos y la complejidad de los tratamientos, el futuro del cuidado oncológico en zonas rurales parece sombrío. La oferta de servicios sigue disminuyendo, lo que deja a miles de pacientes a merced de la incertidumbre.

Diagnóstico tardío del cáncer

El diagnóstico tardío del cáncer reduce significativamente las tasas de supervivencia, especialmente en pacientes rurales, donde las barreras geográficas, socioeconómicas y de acceso a servicios médicos agravan el problema.

Impacto general. Un retraso en el diagnóstico, incluso de un mes, eleva el riesgo de muerte entre un 6% y 13%, llegando hasta un 26% con demoras de 12 semanas en casos como el cáncer de mama. En etapas iniciales (estadio I), la supervivencia a 5 años supera el 90% para cánceres como mama o próstata, pero cae por debajo del 30% en estadio IV metastásico.

Efectos en áreas rurales. Pacientes rurales enfrentan intervalos diagnósticos más largos (6-95 días para cáncer colorrectal) debido a factores como distancia a centros médicos y falta de aseguramiento, lo que lleva a detecciones en estadios avanzados y menor supervivencia. Estudios muestran que retrasos superiores a 3 meses aumentan la mortalidad (OR=1,24) y el tamaño tumoral, con impactos peores en países en desarrollo.

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