Gastos de suministros y servicios esenciales que no cubre el programa de atención médica Medicare

Medicare, aunque esencial para millones de estadounidenses, pues es un programa de seguro médico que ayuda a personas mayores de 65 años, así como a ciertas personas más jóvenes con discapacidades o afecciones médicas específicas, no cubre todos los gastos ni la atención de salud.

Esto a pesar del aumento del gasto de Medicare, que alcanzó más de 1,029.8 millones de dólares en 2023, como registran en su página web.

Esto es importante tomarlo en cuenta para poder planificar con anticipación los gastos de servicios y suministros al margen de Medicare. Con este motivo, el medio Newsweek, con la colaboración de la plataforma GoodRx, elaboró una lista de cosas que no cubre Medicare.

Servicios y suministros excluidos por Medicare

A continuación se destacan los servicios y suministros más comunes que quedan fuera de la cobertura:

Atención dental. Medicare no cubre la mayoría de los procedimientos dentales, incluyendo dentaduras postizas y servicios de limpieza. Solo cubre tratamientos considerados médicamente necesarios.

Medicamentos para pérdida de peso. Los medicamentos como Ozempic y Wegovy no son cubiertos por Medicare a menos que sean prescritos para tratar una afección médica específica.

Cuidado a largo plazo. Los servicios de cuidados a largo plazo, como asistencia personal para actividades diarias, no son cubiertos por Medicare ni por su seguro complementario, Medigap.

Cuidado de la vista y la audición. Medicare suele excluir gastos en gafas, exámenes de rutina y audífonos, aunque hay excepciones limitadas en casos específicos.

Cirugía estética. Medicare no cubre, por ejemplo, procedimientos con fines estéticos como estiramiento facial o cirugía de párpados, propios del envejecimiento, o aplicación de bótox.

Cuidado de los pies. Medicare alcanza a cubrir los gastos relacionados con el cuidado rutinario de los pies, como eliminación de callos o piel muerta, recorte o eliminación de uñas y paño de pies.

Pañales para adultos. El programa no cubre el costo de los pañales para adultos ni de suministros para la incontinencia. En Medicare, estos artículos se consideran para fines de higiene personal y no para tratamiento médico.

Opciones para pagar gastos no cubiertos

Existen varias maneras de financiar los costos que Medicare no cubre. Aquí se presentan algunas alternativas:

Uso de cuentas de ahorro. Considerar el uso de cuentas de ahorro para la salud (HSA) o cuentas de ahorro flexible (FSA) para cubrir gastos de atención médica.

Planes de salud alternativos. Explorar la opción de planes de Medicare Advantage o Medigap puede ayudar a mitigar los gastos de bolsillo asociados con la atención médica.

Asistencia financiera. Consultar sobre programas de asistencia financiera o beneficios Medicaid en caso de calificar para recibir apoyo adicional.

Recursos para obtener información adicional

Para aquellos que deseen más información sobre lo que Medicare cubre, se recomienda consultar:

Manual “Medicare y usted Una guía anual enviada a los beneficiarios que detalla derechos, beneficios y opciones de cobertura.

Sitio web de Medicare. Una herramienta de búsqueda permite verificar la cobertura de artículos y servicios específicos.

Representantes de Medicare. Los beneficiarios pueden contactar a Medicare directamente para resolver dudas sobre la cobertura y los servicios disponibles.

