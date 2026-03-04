Los chatbots de salud: una herramienta que ayuda, pero no sustituye al profesional médico: ¿qué debes consultarle?

En un contexto donde cada vez hay más personas ávidas de información, sobre todo en un área tan vital como la atención médica, la tecnología, lejos de intimidar, puede ser una aliada. Aquí es donde entra en juego una herramienta fundamental en los nuevos tiempos: los chatbots de salud.

Las empresas OpenAI y Anthropic han lanzado chatbots especializados para brindar asesoramiento médico a los usuarios. ChatGPT Health y Claude, respectivamente, están diseñados para analizar historiales médicos y datos de salud, aunque ambos advierten que no deben sustituir la atención médica profesional.

Los chatbots pueden personalizar respuestas basadas en el historial médico del usuario, brindando información que potencialmente es más útil que búsquedas en línea. Sin embargo, expertos como el Dr. Robert Wachter y el Dr. Lloyd Minor advierten que la atención médica directa es crucial en situaciones de emergencia y que la información de IA debe ser usada con escepticismo.

A diferencia de la ley HIPAA, que protege la información médica sensible, los datos compartidos con chatbots no cuentan con la misma cobertura. Ambas empresas aseguran que mantienen la información médica separada, pero usuarios deben ser cautelosos al compartir datos personales.

Estrategias de uso

Para garantizar fiabilidad en la información proporcionada, se sugiere a los usuarios consultar múltiples chatbots, lo cual sería similar a obtener una segunda opinión médica.

“Creo que, si se usan estas herramientas con responsabilidad, se puede obtener información útil”, afirma a Associated Press (AP) el Dr. Robert Wachter, experto en tecnología médica de la Universidad de California en San Francisco.

Precisa que una ventaja de los últimos chatbots es que responden a las preguntas de los usuarios con el contexto de su historial médico, incluidas recetas, edad y notas del médico. Incluso si no le ha dado a la IA acceso a su información médica, Wachter y otros recomiendan dar a los chatbots tantos detalles como sea posible para mejorar las respuestas, recoge AP.

Al contrario, hay situaciones en las que las personas deberían evitar el chatbot y buscar atención médica inmediata. Por ejemplo, cuando la persona presenta síntomas como dificultad para respirar, dolor en el pecho o dolor de cabeza intenso, que podrían indicar una emergencia médica.

Mientras que en situaciones menos urgentes, los pacientes y los médicos deberían abordar los programas de IA con “un grado de saludable escepticismo”, afirmó el Dr. Lloyd Minor de la Universidad de Stanford.

Los chatbots destacan en la evaluación de síntomas cotidianos como dolor leve, fiebre baja, resfriados o molestias digestivas leves. Preguntan sobre localización, intensidad y duración para sugerir autocuidado o derivación a urgencias. Son útiles para pacientes con diabetes, hipertensión o asma, ofreciendo recordatorios de medicamentos, consejos de manejo y monitoreo básico. Ayudan a mejorar el cumplimiento terapéutico sin reemplazar consultas.

Limitaciones y consideraciones

Si algo hay que agradecer a los chatbots, así como a las revistas, portales especializados y secciones de salud de medios de comunicación, es el acercamiento de los temas médicos a la gente, alejado de donde en otrora se tenía encumbrados a los consultorios y los especialistas. Sin embargo, hay que tener cautela.

Investigaciones preliminares sugieren que, mientras los chatbots pueden identificar condiciones médicas, a menudo fallan en interacciones humanas. Un estudio de la Universidad de Oxford indicó que el desempeño de los chatbots en situaciones reales no fue mejor que el de las búsquedas en línea.

Los expertos consideran que el desarrollo de chatbots que realicen preguntas de seguimiento y obtengan detalles clave de los usuarios es esencial. Esto podría aumentar la eficacia de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud.

