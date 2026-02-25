Qué no debes hacer al usar Medi-Cal: guía completa para evitar errores y sanciones

Medi-Cal es un programa de seguro médico gratuito o de bajo costo en California que ayuda a millones de personas a acceder a servicios de salud. Sus beneficios son muy valiosos y un mal uso puede generar consecuencias legales o financieras. Muchas personas cometen errores sin darse cuenta, desde no reportar cambios en sus ingresos hasta permitir que otros usen su tarjeta. En esta nota te decimos lo que no se debe hacer al usar Medi-Cal para proteger tu cobertura y mantener tus beneficios activos sin problemas.

Solo las personas autorizadas en tu plan de Medical pueden hacer uso de los servicios médicos. Crédito: PeopleImages | Shutterstock

Proporcionar información falsa o incompleta

Uno de los errores más graves al usar Medi-Cal es dar información incorrecta en la solicitud o al actualizar tus datos. Esto incluye ingresos, número de dependientes o cambios en tu situación laboral. Proporcionar información falsa puede considerarse fraude y conllevar cancelación de la cobertura, multas o incluso acciones legales. Para evitar esto, siempre actualiza tu información personal y financiera a tiempo.

No reportar cambios de situación

Si tu situación económica, familiar o laboral cambia, es esencial reportarlo al Departamento de Servicios Sociales (DHCS). Ignorar estos cambios puede generar que recibas beneficios que no corresponden, lo que se traduce en deudas con el estado o pérdida de Medi-Cal. Algunos ejemplos comunes incluyen:

Nacimiento o adopción de un hijo.

Cambio de empleo o aumento de salario.

Mudanza a otro condado o ciudad.

Mantener tus datos al día protege tu elegibilidad y evita sanciones que te impidan disfrutar de tus beneficios.

Usar Medi-Cal para personas no beneficiarias

Compartir tu tarjeta de Medi-Cal o permitir que otra persona use tus beneficios está estrictamente prohibido. Esto se considera fraude y puede derivar en procesos legales, multas y pérdida de cobertura. Cada tarjeta está vinculada a un individuo y sus dependientes autorizados; su uso indebido compromete a toda la familia.

Ignorar citas médicas o requisitos de seguimiento

Algunos programas de Medi-Cal requieren citas médicas periódicas o seguimiento de tratamientos. Ignorar estas citas puede afectar tu historial médico y, en ciertos casos, tu cobertura. Mantener un registro de tus visitas médicas y cumplir con los requisitos garantiza que aproveches al máximo los beneficios sin riesgos.

Medical puede ser una buena opción para evitar pagar costosas facturas por atención médica privada. Crédito: fizkes | Shutterstock

Mantente informado sobre cambios en Medi-Cal

El sistema de Medi-Cal puede cambiar regularmente, incluyendo requisitos de elegibilidad, beneficios y procedimientos de renovación. Ignorar la correspondencia del DHCS o no revisar tus notificaciones puede provocar que pierdas beneficios sin darte cuenta. Estar informado te permite tomar decisiones correctas y evitar errores costosos.

Medi-Cal es un recurso vital para millones de californianos, pero su buen uso depende de cumplir con ciertas reglas. No proporcionar información falsa, reportar cambios a tiempo, no compartir tu tarjeta y cumplir con las citas médicas son pasos esenciales para mantener tu cobertura activa. Siguiendo estas recomendaciones, puedes proteger tus beneficios, evitar multas y disfrutar de la tranquilidad de contar con un seguro médico confiable.

También te puede interesar:

· Cómo acceder a salud gratuita para latinos en California

· Alimentos caros, casas inasequibles y gastos médicos: los 3 datos económicos que asfixian a los estadounidenses

· Trabajadores del campo: entre redadas de ICE y temor a perder cobertura de salud

