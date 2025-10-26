Californianos en MediCal desaprovechan beneficios dentales y de la visión

A pesar de tener cobertura completa para chequeos de rutina, limpiezas y exámenes de la vista, solo uno de cada cinco adultos con MediCal usa sus beneficios dentales y de la visión cada año.

Durante la videoconferencia: “Demasiados californianos se están perdiendo la atención dental y de la vista gratuita de Medi-Cal: cambiemos eso”, organizada por American Community Media (ACoM), funcionarios del Departamento de Servicios de Atención Médica (DHCS) y socios comunitarios explicaron los beneficios que suelen pasarse por alto.

Donny Shiu, jefe del programa de visión, DHCS dijo que los beneficios médicos actuales cubren exámenes oculares completos, ya sea optometría, oftalmología o incluso para evaluar la salud ocular.

“También se incluyen los anteojos, ya sean gafas para conducir, para leer o bifocales, sin costo. Otras pruebas, para el glaucoma, que mide la presión ocular y a menudo es asintomática”.

Señaló que a medida que envejecemos, algunas personas con degeneración macular relacionada con la edad necesitan lentes especiales para leer las etiquetas.

“Esos servicios también están disponibles, y una de nuestras actividades más exclusivas es la de prótesis oculares para personas que han perdido un ojo, ya sea por enfermedad o lesión; y adaptamos y proporcionamos el ojo de reemplazo”.

Asimismo dijo que cubren lentes especiales; por ejemplo, para quienes no pueden usar anteojos o les falta una oreja, pueden obtener lentes de contacto médicamente necesarios.

“A menudo, mucha gente no entiende: ¿a quién debo acudir? ¿Me hago un examen de la vista en el DMV? No. Los oftalmólogos son médicos que se especializan en enfermedades más avanzadas; y los optometristas son esas personas que te ayudan a elegir las gafas y a ajustarlas”.

Dijo que en caso de pérdida de lentes, pueden ir directamente a los médicos de urgencias sin necesidad de una referencia, ya que se trata de atención primaria.

“Para encontrar proveedores, tenemos médicos en todos los condados, y solo tienen que contactar con su plan de salud. Ellos pueden guiarlos para encontrar un buen médico cerca de ustedes; por ejemplo, en condados grandes como Los Ángeles, existe LA Care”.

Mencionó que si tienen el Kaiser Health Plan, pueden ir a los doctores de Kaiser.

Servicios dentales

Dana Durham, jefa de la división dental del DHCS, dijo que al calificar para MediCal, también se califica para MediCal Dental.

“Esto incluye a las personas indocumentadas y a quienes tienen otros estatus migratorios”.

Explicó que la cobertura completa de los servicios dentales MediCal, incluyen chequeos, limpiezas y radiografías, empastes, endodoncias y coronas, cuidado de las encías y limpieza profunda de prótesis dentales.

Pero además ortodoncia completa y parcial para niños que cumplan los requisitos, atención de emergencia para dolor o infección, prótesis dentales completas y parciales para dientes faltantes, y cualquier necesidad médica.

“Hay ciertos casos en los que las personas califican para implantes, pero no siempre”, aclaró.

Subrayó que a partir del 1 de julio de 2026, aquellos que tengan 19 años o más, que no estén embarazadas, solo calificarán para recibir atención dental de emergencia.

“No calificarán para MediCal de alcance completo, los inmigrantes indocumentados, quienes tengan tarjetas de residencia por menos de cinco años ni las víctimas de trata o delitos. Pero si pueden recibir cuidado dental de emergencia”.

Durham dijo que si conocen a alguien que es indocumentado o con estatus migratorio que vaya a perder sus beneficios dentales en julio de 2026, deben decirle que se esfuerce por usar los servicios antes de que acaben.

“La salud dental realmente está relacionado con la salud general. A veces, si las encías sangran, esto puede indicar que podría tener diabetes o que está a punto de desarrollarla”.

Agregó que la mala salud bucal puede causar problemas cardiovasculares y otras condiciones serias.

Y enfatizó que un miembro de MediCal nunca debería pagar por atención dental, a diferencia de las coberturas comerciales cuando a menudo hay que hacer un copago.

“La gente debe saber que si algo es médicamente necesario y apropiado, MediCal lo cubrirá”.

El impacto en los niños

Eileen Espejo, directora general sénior de salud de la organización Children Now dijo que la salud bucal es la puerta de entrada a la salud general.

“En el caso de un niño, si tiene caries sin tratar o dolor de muelas, esto puede provocar dificultades para dormir y comer, hablar y expresarse oralmente”.

Añadió que pueden provocar dificultades para concentrarse, por ejemplo, en una lección escolar, ausentismo crónico y mala salud bucal.

“Hay estudios que demuestran que los niños con problemas de salud bucal tienen un rendimiento académico más bajo, en parte por el dolor de muelas, infecciones dentales o simplemente faltan a la escuela”.

Indicó que también afecta la salud emocional, ya que si un niño tiene caries y dolor, puede que se sienta un poco tímido para relacionarse con sus compañeros, o que sienta dolor, pero también que no tenga ganas de socializar ni de sonreír.