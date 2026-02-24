Trabajadores del campo: Entre redadas y temor a perder cobertura de salud

Debido a su estatus migratorio, Eliseo, un trabajador del campo está preocupado porque acaba de perder su seguro médico, por el que antes pagaba $400 al mes; hoy le cobran $1,400 por el mismo periodo.

“Imagínense, gano $2,400 al mes. Así que estoy sintiendo feo porque hace 15 años me sometí a un trasplante de riñón, y el medicamento es muy caro”, dice Eliseo de 55 años, quien emigró del estado mexicano de Michoacán a California en 1988; y no califica para MediCal.

Al igual que Eliseo, cientos de trabajadores del campo y otras industrias del área de Santa María, California, acudieron con sus familias a escuchar a funcionarios del Departamento de Servicios de Cuidado de Salud del Estado, y a expresar sus temores por quedarse sin la cobertura que les ofrece el programa MediCal o el mercado de seguros estatal Covered California.

María, una ama de casa y madre de un hijo de seis años y otro de 21 años, también inmigrante de Michoacán, México, fue a la reunión con su esposo quien se gana la vida como pintor de casas.

“Necesitamos información sobre el seguro médico y todo lo que está pasando con la migración. Tenemos mucho miedo de que se desaparezca MediCal porque cuesta mucho cuando los hijos se enferman”.

Lyneth, una madre inmigrante de Honduras, cuyo esposo es trabajador del campo, dice que está muy preocupada porque sus tres hijos están protegidos con el MediCal, pero escuchó decir que quieren cobrar.

“No me opongo a que nos cobren algo módico, pero si es demasiado no vamos a poder. Mi esposo es el único que trabaja; y la renta y las cuentas por los servicios están muy caras. Así que estamos a la expectativa de lo que pueda pasar”.

Flor es madre inmigrante de Guerrero, México, cuyos hijos de 10, 8, 7 y 1.5 años reciben MediCal y cupones de alimentos.

“Venimos en busca de respuestas. Yo estoy legalmente en el país, pero mi esposo no, y eso me preocupa”.

Yingjia Huang, subdirectora de beneficios de cuidado de salud y elegibilidad del Departamento de Cuidados de Salud de California. (Araceli Martínez/La Opinión)

MediCal no desaparecerá

Yingjia Huang, subdirectora de beneficios de cuidado de salud y elegibilidad del Departamento de Cuidados de Salud de California, que administra MediCal, el programa de salud que cubre a uno de tres californianos, dice que aunque se avecinan cambios, no desaparecerá.

“La atención médica bajo el programa MediCal aún cubre la atención preventiva, dental, de la vista, medicamentos en farmacias y, a veces, incluso ahora, acabamos de lanzar un nuevo beneficio que les permitirá pagar el alquiler”.

Enfatiza que a pesar de los muchos cambios que ha habido bajo la administración federal, el MediCal sigue aquí para apoyarlos.

“Recuerden que el programa médico tiene un proceso de renovación anual. Muchos de ustedes recordarán que cada año reciben un paquete del programa MediCal. Viene en un sobre amarillo y le indica que debe renovar su cobertura cada año”.

Los cambios

Huang dice que a partir del 1 de enero, MediCal congeló las nuevas inscripciones para la cobertura completa de personas indocumentadas, pero si ya están inscritos, pueden seguir cubiertos mientras completen su renovación anual; pero si por alguna razón, pierden la cobertura, no podrán volverse a inscribir salvo para atención de emergencia y embarazo.

Sin embargo, a partir del 1 de julio, no se ofrecerán servicios dentales a los indocumentados, a menos que se trate de una emergencia.

“Si estás embarazada, si viviste en un hogar de crianza, si eres menor de 19 años, recibirás la cobertura completa, lo que significa atención preventiva, consultar con su médico de cabecera, obtener recetas para la vista, recibir salud mental, ayuda para trastornos de sustancias y todo el cuidado que podría recibir en circunstancias normales”.

Francisco Lozano, presidente del Comité Asesor de Padres Mixtecos en Santa María.(Araceli Martínez/La Opinión)

Otro cambio es que a partir del 1 de enero, MediCal vuelve a considerar los bienes para determinar la elegibilidad de las personas mayores de 65 años o con discapacidades.

“Esto significa que pueden tener activos como cuentas bancarias y propiedades por hasta $130,000 por persona, sin que afecte su elegibilidad”.

También a partir del 1 de julio de 2027, los adultos indocumentados de 19 a 59 años que no están embarazadas o con cierto estatus migratorio tendrán que pagar una prima de $30 para mantener su cobertura médica.

Esto incluye a quienes tienen un estatus de protección temporal, de refugiado, residentes permanentes con menos de cinco años, víctimas de trata y otros delitos.

Además dice que el Departamento de Servicios de Cuidado de Salud ha comenzado a enviar mensajes de texto a las personas en la comunidad para informarles de los cambios.

“Así que, para tranquilizarlos, sigan asegurándose de devolver sus paquetes amarillos por correo cuando los reciban. Y no tengan miedo de solicitar MediCal”.

Lorena Campuzano, cultivadora de fresas en Guadalupe, California. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Miedo y preocupación

Francisco Lozano, fundador del Comité Asesor de Padres Mixtecos en Santa María dice que el ambiente entre los trabajadores es de mucho miedo, preocupación y ansiedad por las redadas y la cobertura de salud.

“En Santa María hubo una redada en las calles el 27 de diciembre, y se llevaron parejo. La gente desde entonces no sale; pero además temen perder el MediCal, porque la evaluación para ver si califican no toma en cuenta que a los trabajadores del campo puede irles muy bien una temporada, y luego se queda sin trabajo por un mes o más”, dice Francisco.

Explica que a los trabajadores del campo no les queda dinero para la salud, tienen que pagar renta, comida, seguro para el carro, gasolina, y a veces, si no tiene vehículo y deben pagar a una persona que los lleve en su carro al campo a trabajar.

“Es mucho lo que todos estos se llevan de su sueldo”.

Agrega que en la comunidad mixteca, muchos no saben leer ni escribir en español, y les cuesta buscar quien les ayude a llenar las aplicaciones del MediCal y hacer citas.

Lorena Campuzano, de 53 años, vive en Guadalupe a ocho millas de Santa María. Trabaja en el cultivo de la fresa con alrededor de 50 personas que solo hablan español.

“Tengo un año que pude aplicar para MediCal, pero hay muchas que lo necesitan pero no solicitan esta cobertura por temor. Tampoco pueden aplicar para cupones de alimentos”, dice.

Originaria de Michoacán, Campuzano comparte que los inmigrantes solo vienen a trabajar, no a robarle a nadie.

“Me gustaría que las autoridades de salud hicieran otra reunión, pero que solo fuera en español para que más trabajadores vinieran a expresar sus dudas y hacer preguntas con más confianza”.

Herminia y Maximino, una pareja de Guerrero, México, cuyo primer idioma es el mixteco, padres de cuatro hijos de 10,6, 2 y 1 año, dice que cada semana se levantan con miedo de que la Migra los pueda detener cuando van a trabajar al campo, y sus hijos se queden desprotegidos.

Y junto al miedo a ser arrestados y deportados, surge la preocupación de quedarse sin MediCal para sus niños, nacidos en el país.

“Si lo quitan no tendríamos con qué pagar. Ya ven que en este país es puro dinero, y para todo cobran mucho”.

Trabajadores del campo están preocupados por los cambios en MediCal.(Araceli Martínez/La Opinión)

Difusión de boca en boca

Michaela Killer-Westall, administradora del Centro de Salud del condado de Santa Bárbara, dice que no pueden hacer que toda la información sea accesible en todos los dialectos, por lo que dependemos mucho de la difusión boca a boca para compartir la información.

“MediCal sigue aquí. No nos iremos a ninguna parte, pero se avecinan cambios. Queremos que entiendan cuáles son y sé que algunos de los sitios web de los que hablamos pueden no ser accesibles para ustedes, pero vamos a reiniciar los programas de apoyo virtual, posiblemente en junio y julio de este año, si la legislatura aprueba la financiación para esto”.

Dice que se sienten muy orgullosos de tener dos intérpretes de mixteco en el Centro de Salud Santa María porque tienen muchos pacientes mixtecos.

“Y si no tiene cobertura, por favor, acérquese. Contamos con elegibilidad presuntiva (temporal e inmediata) para nuestros niños. La inscripción es en tiempo real. No necesita presentar ningún documento, porque realmente no queremos que impida que sus hijos reciban sus exámenes físicos y las vacunas”.

Así que urge a los trabajadores del campo a sentirse libre de contactarlos.

“Llámenos y le daremos toda la información sobre los servicios”.