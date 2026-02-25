Alimentos caros, casas inasequibles y gastos médicos: los 3 datos económicos que asfixian a los estadounidenses

Este martes 24 de febrero, el presidente Donald Trump pronunció su discurso anual sobre el Estado de la Unión de 2026 ante la presencia de legisladores, Corte Suprema y gabinete, y en el que destacó varios de los logros alcanzados en materia política, económica y migratoria, así como la presentación de su agenda legislativa para el año en curso.

Durante su alocución llevada a cabo en el Capitolio de Washington D. C. a las 9:00 de la noche, el mandatario dedicó una parte importante de su discurso al tema económico y comercial del país, señalando que la economía estadounidense en el último año ha tenido “un auge sin precedentes”.

Trump indicó que, durante su primer año, en su segundo mandato logró que la inflación cayera a los niveles más bajos en cinco años. “La economía está floreciendo como nunca; millones de americanos se benefician”, dijo.

Asimismo, el presidente no dejó de mencionar que los aranceles se han convertido en los “salvadores” del país, y destacó que muchos de los altos costos, como alimentos, medicamentos, gasolina, entre otros, disminuyeron satisfactoriamente.

Si bien, durante la noche de este martes, el mandatario aseguró haber resucitado a la economía pese a heredar un país en medio de una crisis, según datos económicos, muchos hogares estadounidenses actualmente siguen luchando con alimentos caros, casas inasequibles y gastos médicos incosteables, lo que sigue pesando sobre sus presupuestos y seguridad financiera.

Precios de los alimentos por las nubes

Aunque la inflación ha descendido desde su máximo histórico de un 9.1 % en 2022, ubicándose para inicios de este año en los 2.4 %, los precios de los alimentos no han caído al mismo ritmo, y pese a que la administración de Trump ha buscado contrarrestar los costos más altos con exención de aranceles a ciertos productos y materias primas, muchos economistas consideran que no será suficiente para equilibrar los precios.

Los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) destacan que tanto la comida en el hogar como fuera de casa se ha vuelto más costosa, con aumentos del 2.1 % y un 4.0 %, respectivamente.

En los datos de enero presentados por BLS, los principales alimentos que aumentaron de costos son carnes, aves, pescado con un 0.2 %, frutas y verduras, verduras que crecieron un 0.1 %, cereales y artículos de panadería, un 1.2 %.

Por su parte, un informe publicado por el Pricing Lab Tracker (Rastreador de precios de laboratorio) indicó que durante el año pasado el precio de frutas y mariscos aumentó más del 6?%, café subió un 20% y carne de res, más del 16?%. Estos aumentos están relacionados no solo con los problemas de producción nacional que no logran abastecer la demanda, sino también con las políticas arancelarias.

En cuanto a la carne, que ha sido uno de los alimentos con mayor inflación en los últimos meses, el mandatario propuso la importación de res desde Argentina para reducir los precios, una decisión que tiene en parte descontenta a la industria ganadera local, alegando que no es una solución a largo plazo.

Mercado inmobiliario ajustado

Las altas tasas hipotecarias y la falta de inventario han provocado un disparo de los precios de las viviendas, haciendo que miles de inmuebles sean inasequibles hoy día. Un estudio publicado recientemente por Pew señala que más del 60 % de los estadounidenses están preocupados por el alto costo de las viviendas.

Además, la inestabilidad en el mercado ha llevado a muchos propietarios de vivienda con tasas por debajo del 3 % a mantener su distancia, resistiéndose a la venta de sus propiedades en lo que se ha denominado “efecto bloqueo”, según análisis desarrollado por Axios.

Ante la crisis inmobiliaria, el mandatario ha propuesto impulsar algunas medidas para impedir la compra de viviendas unifamiliares por parte de los inversores institucionales, así como la compra de hasta $200,000 millones de dólares en bonos respaldados por hipotecas con el propósito de disminuir el coste de los préstamos hipotecarios.

Si bien, la solución de Trump causará cierto alivio al sector, según expertos en el mercado, esto no resolverá el problema raíz: la escasez de viviendas. En un análisis presentado por economistas de Goldman Sachs, debido a la fuerte caída en el sector de la construcción entre 2008-2009, Estados Unidos ahora necesitaría hasta 4 millones de viviendas para satisfacer la demanda.

Gastos médicos incosteables

A los altos precios de los alimentos, bienes y servicios se suman las elevadas facturas médicas. Según datos de KFF, desde el 2008 hasta la fecha, los costos en seguro médico se han duplicado.

Más del 60 % de los estadounidenses cuenta con seguros médicos privados, por lo que muchos han decidido no seguir pagando las altas primas tras su repentino aumento, lo que ha provocado que la atención médica se convierta actualmente en una preocupación financiera para millones de hogares estadounidenses.

Al respecto, Vanessa Williamson, investigadora principal del Centro de Política Fiscal Urban-Brookings, un grupo no partidista, comentó que “si a eso le sumamos la negativa a extender los créditos de la Ley de Atención Médica Asequible, que causó que las primas de seguro médico se duplicaran para millones de estadounidenses, y los recortes a los programas de energía asequible, podemos ver que los estadounidenses realmente sufrieron un duro golpe en sus bolsillos durante el último año”, dijo.

El mandatario ha propuesto aliviar la carga familiar reduciendo el costo de ciertos medicamentos a través de TrumpRx; no obstante, el subsidio es para pacientes que pagan directamente de su bolsillo y no para personas con seguros médicos.

