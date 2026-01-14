La crisis aprieta: menos estadounidenses se inscriben en el seguro médico por el incremento de costos

Este año, aproximadamente 800,000 estadounidenses menos se han inscrito en planes de seguro médico bajo la Ley de Atención Médica Asequible (ACA), lo que representa una caída del 3.5% en comparación con el año anterior. Este descenso incluye tanto a nuevos consumidores como a afiliados existentes que no han renovado sus planes.

Los expertos advierten que la expiración de los créditos fiscales mejorados puede resultar en un mayor descenso en la inscripción, ya que los consumidores enfrentan costos de atención médica más altos.

Aproximadamente 22.8 millones de personas han seleccionado un plan de la ACA, la primera disminución en cuatro años a este punto del período de inscripción.

Los nuevos datos publicados por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid son un resumen de un grupo de afiliados en constante cambio. Incluyen las inscripciones hasta el 3 de enero en los estados que utilizan Healthcare.gov para los planes de la ACA y hasta el 27 de diciembre en los estados que cuentan con sus propios mercados de seguros de salud, recoge Associated Press (AP).

Debates sobre subsidios y búsqueda de alternativas

Actualmente, el Congreso se encuentra en una intensa disputa sobre la prolongación de los subsidios. La Cámara de Representantes aprobó una legislación para extender estos créditos por tres años, que ahora se encuentra en el Senado, donde se busca un compromiso bipartidista.

A medida que más estadounidenses optan por no renovar su cobertura, algunos recurren a opciones alternativas, como planes de salud de empleadores o Medicaid. Otros están preparados para afrontar el costo total de la atención médica, preocupados por un gasto potencialmente elevado en caso de enfermedad o accidente.

“Casi me quedaré sin seguro médico a menos que hagan algo”, dijo a AP Felicia Persaud, una empresaria de Florida de 52 años que canceló su cobertura cuando vio que sus costos mensuales de la ACA aumentarían unos $200 dólares al mes. “Es como jugar al póquer y esperar a que las fichas caigan e intentarlo lo mejor que puedas”, agregó.

Salud pública. Medicaid ofrece cobertura gratuita o de bajo costo a personas y familias con ingresos limitados, variando por estado; verifica la elegibilidad en tu estado local. Asimismo, el Programa CHIP cubre a niños y adolescentes hasta 19 años en hogares con ingresos moderados que no califican para Medicaid. También personas con discapacidades pueden acceder a Medicare o Medicaid combinados, contactando a la Administración del Seguro Social.

Planes del mercado ACA. Aunque los costos suben, muchos califican para subsidios premium basados en ingresos, reduciendo primas mensuales a cero o casi cero en HealthCare.gov. Planes con costo compartido (plata o bronce) bajan deducibles para quienes pasan el período de inscripción abierta o tienen eventos calificantes.

Otras opciones. Seguros a corto plazo actúan como puente temporal, aunque no cumplen todos los estándares ACA. Clínicas comunitarias y farmacias locales ofrecen atención gratuita o de bajo costo; búscalas en findahealthcenter.hrsa.gov. COBRA permite continuar el plan laboral previo, pero alternativas del mercado suelen ser más baratas para desempleados.

Ajustes de costos de atención médica

Los costos de atención médica se están ajustando al alza en varios sistemas de salud debido a la reducción de inscripciones, lo que genera menor ingreso por asegurado y obliga a incrementos en primas y deducibles.

En programas como Medicare y Obamacare para 2026, esto se refleja en aumentos proyectados del 12% en primas de la Parte B de Medicare (de $185 dólares a $206 dólares ) y hasta un 26% en primas del mercado ACA por vencimiento de subsidios mejorados. Aunque algunas primas promedio de Medicare Advantage y Part D bajan ligeramente (de $16 dólares a $14 dólares y de $38 dólares a $34 dólares, respectivamente), la menor oferta de planes (de 464 a 360 en Part D) concentra riesgos y eleva costos para los restantes beneficiarios.

Cambios en Medicare. Enfrenta recortes en opciones y beneficios para 2026, con expertos recomendando comparar planes para mitigar impactos, ya que el 81% de usuarios depende de cobertura de medicamentos. Negociaciones federales podrían bajar precios de 10 fármacos clave hasta un 79%, pero reducciones en listas de cobertura aumentan gastos en medicamentos especializados.

Impacto en Obamacare. La expiración de subsidios federales en ACA provoca aumentos drásticos en primas para el 93% de inscritos que reciben créditos fiscales, afectando a familias de ingresos medios. Esto coincide con menor inscripción prevista, exacerbando la presión sobre costos por asegurado.

Estrategias de ajuste. Sistemas responden con tecnología como telemedicina e IA para reducir ineficiencias, además de compras grupales y enfoque en reembolso basado en valor para frenar gastos operativos.

