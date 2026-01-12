Cambios en recomendaciones de vacunas en EE.UU. confunden a padres y podrían dañar a los niños

La médico pediatra Molly O’Shea ha observado un aumento del escepticismo entre los padres en sus consultorios de Michigan, exacerbado por los cambios recientes en las pautas federales. Un consultorio se ubica en una zona demócrata, mientras que el otro se encuentra en una zona republicana, donde algunos padres han optado por no vacunar a sus hijos.

Señala que los cambios sin precedentes y confusos de esta semana en las pautas federales sobre vacunas solo empeorarán las cosas.

Ella y otros médicos temen que las nuevas recomendaciones y la terminología que las rodea aumenten aún más las dudas sobre las vacunas, planteen desafíos para los pediatras y los padres que dificulten que los niños reciban las vacunas y, en última instancia, conduzcan a más enfermedades y muertes, recoge Associated Press (AP).

Cambios en recomendaciones federales

El cambio más significativo fue la decisión de suspender las recomendaciones generales de vacunación para seis enfermedades y limitar las vacunas a niños en riesgo, o a través de un proceso de “decisión clínica compartida” con un proveedor médico.

Los expertos advierten que esta terminología es confusa y puede aumentar la desconfianza hacia las vacunas.

La frase, según los expertos, es confusa y peligrosa: “Transmite a los padres el mensaje de que, en realidad, solo un grupo selecto de personas necesita la vacuna”, dijo O’Shea. “Crea un ambiente que genera incertidumbre sobre el valor, la necesidad o la importancia de las vacunas en esa categoría”.

Reacciones de médicos

Más de 200 grupos médicos y de salud pública han expresado su preocupación, solicitando al Congreso inspeccionar los motivos detrás de estas nuevas pautas y la falta de evidencia científica sólida que las respalde.

Los médicos denuncian que se están sembrando dudas sobre vacunas que han sido ampliamente estudiadas y se ha demostrado que son seguras y efectivas para proteger a los niños de enfermedades desagradables, en un momento en que las tasas de vacunación infantil está cayendo y algunas de esas enfermedades infecciosas se están propagando.

La Academia Americana de Pediatría también ha manifestado su descontento.

Confusión sobre la decisión clínica compartida

Se observa un desconocimiento general sobre el concepto de “decisión clínica compartida”.

Encuestas indican que solo una minoría de adultos en EE.UU. comprenden que esta práctica implica un enfoque personalizado para la vacunación, lo que podría dificultar el acceso a las inmunizaciones.

Desafíos para los padres y personal médico

Con la implementación de las nuevas pautas, se anticipan complicaciones adicionales para los padres y médicos en la administración de vacunas.

Se prevé que la logística de vacunación cambie, restringiendo la facilidad con la que los niños pueden vacunarse.

A pesar de los cambios, los médicos afirman que continuarán promoviendo la vacunación y manteniendo conversaciones con los padres sobre la importancia de proteger la salud infantil. Para muchos padres, la confianza en los expertos médicos sigue siendo fundamental en sus decisiones.

A medida que algunos padres se muestran más incrédulos, la salud pública puede verse comprometida. Los pediatras advierten que el aumento de la desconfianza podría llevar a más enfermedades prevenibles y a un retroceso en los avances logrados en décadas pasadas.

También te puede interesar: