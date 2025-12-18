Recorte de subsidios de la ACA avanza con dudas: Cámara de Representante dio visto bueno

La Cámara de Representantes aprobó un paquete de salud republicano sin extender los subsidios de la Ley de Atención Médica Asequible (ACA). El resultado fue 216 votos a favor y 211 en contra. Cuatro republicanos moderados, a pesar de haberse opuesto anteriormente, apoyaron el proyecto, mientras que un republicano votó en contra.

A todo esto, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, defendió su gestión, afirmando que el estrecho margen de la mayoría dificulta los procesos legislativos. Comentó que los procedimientos habituales se aplican de manera diferente en estas circunstancias.

Los republicanos moderados, descontentos con la falta de acción, decidieron aliarse con los demócratas. Criticaron abiertamente a los líderes de la Cámara por bloquear la votación sobre la extensión de los subsidios de la ACA.

¿Qué se espera ahora?

El paquete de salud ahora se dirige al Senado, donde se prevé que enfrente oposición. La posibilidad de que se vote una prórroga de subsidios no se espera hasta enero de 2026, lo que genera incertidumbre sobre el acceso a la atención médica para millones de estadounidenses.

El Senado ha mostrado resistencia a extender los subsidios de la ACA en votaciones recientes. La respuesta de los senadores ante la nueva medida de la Cámara sigue siendo incierta, alimentando el debate sobre salud pública en el país.

Alternativas de los demócratas

Los demócratas están considerando principalmente extender los subsidios de la ACA por tres años, lo que permitiría a millones de personas mantener la ayuda para pagar sus primas médicas y evitar aumentos drásticos en los costos. Esta propuesta ha recibido respaldo mayoritario dentro del caucus demócrata en la Cámara de Representantes, aunque no ha logrado el apoyo de los republicanos.

Alternativas y propuestas

Algunos demócratas también han respaldado iniciativas bipartidistas que proponen una prórroga por un año, con nuevos límites de ingresos para determinar quién califica para los subsidios.

La Casa Blanca ha presentado una propuesta alternativa que extendería los subsidios por dos años más, pero con cambios como la eliminación de planes de prima cero y la obligación de que todos los beneficiarios paguen al menos un pequeño monto mensual.

Estas alternativas buscan equilibrar la extensión de la ayuda con la sostenibilidad fiscal y la prevención de fraudes en el sistema.

Implicaciones de la no extensión de subsidios

La no extensión de los subsidios mejorados de la Affordable Care Act, que expiran el 31 de diciembre de 2025, provocará aumentos drásticos en las primas para millones de beneficiarios actuales en los mercados individuales.

Aumentos en primas. Los pagos promedio anuales de primas para los inscritos subsidiados más que duplicarán, pasando de $888 dólares en 2025 a $1904 dólares en 2026, un incremento del 114%. Para una familia de cuatro con ingresos de $130,000 dólares (alrededor del 404% del nivel federal de pobreza), las primas mensuales podrían subir de $921 dólares a $1,998, sumando $12,900 dólares al año. Personas de ingresos medios por encima del 400% del nivel de pobreza perderán toda elegibilidad para subsidios, enfrentando el “doble golpe” de primas crecientes (hasta 18-26% más) y cero ayuda federal.

Pérdida de cobertura. Hasta 4 millones de personas podrían perder su seguro de salud, especialmente aquellas con enfermedades crónicas como cardiopatías o diabetes, al retrasar tratamientos por costos elevados. La inscripción en los mercados ACA ha duplicado a más de 24 millones desde 2021 gracias a estos subsidios, pero su fin revertirá esta tendencia.

Impacto en grupos vulnerables. Beneficiarios de bajos ingresos (100-150% del nivel de pobreza, casi la mitad de los inscritos) verán pagos pasar de cero o mínimos a cientos de dólares anuales; por ejemplo, un individuo de 45 años con $20,000 dólares de ingresos pagaría $420 dólares al año. Clases medias, dueños de pequeños negocios y mayores de 55 años sufrirán los mayores aumentos, forzando elecciones entre salud y necesidades básicas como comida o vivienda.

