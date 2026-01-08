¡Sigue la diatriba! Robert F. Kennedy Jr. señala que sería mejor si menos niños recibieran la vacuna contra la gripe

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., declaró que una menor cantidad de niños vacunados contra la gripe podría ser “mejor”. Este comentario surge tras los nuevos lineamientos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que limitan la vacunación contra la gripe solo a niños de alto riesgo o tras consulta con un médico.

Durante una entrevista con CBS News, Kennedy defendió las nuevas pautas, indicando que los padres aún tienen acceso a la vacuna a través de su seguro médico. No obstante, el proceso se ha vuelto más complicado, ya que se requiere una discusión previa con el médico , en lugar de administrarla libremente en una farmacia.

“No le estamos quitando las vacunas a nadie. Si quieren vacunarse, pueden hacerlo. Estará completamente cubierta por el seguro, como antes”, insistió.

Datos en contradicción

Nancy Cordes, corresponsal principal de CBS News en la Casa Blanca, cuestionó las afirmaciones de Kennedy citando estadísticas que muestran que cientos de niños murieron por gripe el año anterior, la mayoría de ellos no vacunados.

Kennedy, por su parte, se refirió a un análisis de la Colaboración Cochrane que, según él, concluyó que la vacuna no es efectiva para prevenir enfermedades graves.

La comunidad médica rechaza las afirmaciones de Kennedy y respalda los estudios que demuestran la eficacia de la vacuna contra la gripe, subrayando que esta reduce significativamente el riesgo de complicaciones graves y hospitalizaciones en niños.

Alternativas para proteger a los niños

Existen varias medidas prácticas para reducir el riesgo de gripe en niños sin recurrir a la vacuna, enfocadas en la higiene, el estilo de vida y la prevención del contagio. Estas estrategias fortalecen el sistema inmunológico y limitan la exposición al virus.

Higiene diaria. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente antes de comer y después de estar en lugares públicos; enseña a los niños a hacer lo mismo. Cubre la boca y nariz al toser o estornudar con el codo o un pañuelo desechable, y deséchalo inmediatamente. Limpia y desinfecta superficies de alto contacto como juguetes, mesas y manijas regularmente.

Evitar exposición. Mantén a los niños alejados de personas enfermas y quédate en casa si alguien en el hogar muestra síntomas de gripe. Limita visitas a lugares concurridos durante la temporada alta de gripe. Usa mascarillas en entornos cerrados si hay riesgo conocido.

Fortalecer inmunidad. Promueve una dieta equilibrada rica en frutas, verduras y alimentos con vitamina C y zinc, como naranjas, fresas y nueces. Asegura que los niños duerman lo suficiente (10-12 horas para preescolares) y mantenlos hidratados con agua o infusiones. Fomenta actividad física regular al aire libre para mejorar la salud general.

Papel de los pediatras

Los pediatras juegan un papel central en la recomendación y administración de la vacuna contra la gripe en niños, promoviendo su uso anual para todos los mayores de 6 meses sin contraindicaciones médicas. Educan a los padres sobre los beneficios, riesgos y eficacia de la vacuna, fomentando decisiones informadas. En contextos recientes como en EE.UU., participan en la “toma de decisiones compartida” para vacunas como la de la gripe, según guías actualizadas del CDC.

Recomendaciones clave. La Academia Americana de Pediatría (AAP) insta a vacunar anualmente a niños desde los 6 meses, con dosis adicionales para menores de 8 años en su primera vacunación. Los pediatras ofrecen la vacuna tan pronto esté disponible, idealmente antes de finales de octubre para máxima protección. Mantienen calendarios independientes más amplios que las guías federales, priorizando la salud infantil.

Rol en la decisión. Conversan con padres sobre factores como edad, salud subyacente y exposición escolar, respondiendo dudas para aumentar la confianza. Durante temporadas graves de gripe, enfatizan la prevención de hospitalizaciones y muertes pediátricas. Aunque las guías CDC clasifican la vacuna de gripe en decisiones compartidas, los pediatras siguen recomendándola rutinariamente.

