CDC cambian calendario de vacunación infantil y eliminan recomendación universal de múltiples dosis

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han introducido un nuevo enfoque en el calendario de vacunación infantil, clasificando las vacunas en tres categorías: para todos los niños, para grupos de alto riesgo y basadas en decisiones clínicas compartidas. Este cambio busca alinear el cronograma de EE.UU. con los de otros países desarrollados.

“El presidente Trump nos ordenó examinar cómo otros países desarrollados protegen a sus niños y tomar medidas si lo hacen mejor”, declaró el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr, en un comunicado. “Tras una revisión exhaustiva de la evidencia, estamos alineando el calendario de vacunación infantil de EE.UU. con el consenso internacional, a la vez que reforzamos la transparencia y el consentimiento informado. Esta decisión protege a los niños, respeta a las familias y reconstruye la confianza en la salud pública”, recogió Associated Press (AP).

Este cambio ha sido recibido con críticas por parte de varios médicos y expertos en salud pública. Se han expresado preocupaciones sobre la falta de debate previo y consultas adecuadas con especialistas en pediatría y enfermedades infecciosas.

Expertos como los doctores Dave Margolius, médico internista y director de salud pública de la ciudad de Cleveland; y Demetre Daskalakis, exdirector del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los CDC, han manifestado que el nuevo cronograma de vacunación no ha considerado adecuadamente las características únicas del sistema de salud estadounidense. La confianza en la capacidad del gobierno para proteger a los niños se ha visto seriamente afectada.

Críticas del Senado

El senador republicano Bill Cassidy ha desaprobado los cambios, argumentando que la decisión carece de fundamentos científicos y podría generar temor innecesario en padres y médicos. Afirma que, aunque el nuevo esquema no sea obligatorio, sí afecta la percepción de seguridad en la vacunación.

Con el cambio en el calendario, se debate la implicación de estas nuevas directrices en la salud pública y la vacunación infantil en Estados Unidos. La falta de consenso entre las autoridades de salud y los médicos plantea desafíos para la confianza y el cumplimiento de los programas de vacunación.

Reducen número de vacunas

Estados Unidos ha tomado la medida sin precedentes de reducir la cantidad de vacunas que recomienda para cada niño, una medida que, según los principales grupos médicos, socavaría las protecciones contra media docena de enfermedades.

El cambio entra en vigor de inmediato, lo que significa que los CDC ahora recomendarán que todos los niños se vacunen contra 11 enfermedades. Ya no se recomienda ampliamente la protección contra

la gripe, el rotavirus, la hepatitis A, la hepatitis B, algunas formas de meningitis o el VRS. En cambio, la protección contra estas enfermedades solo se recomienda para ciertos grupos considerados de alto riesgo o cuando los médicos la recomiendan en lo que se denomina “toma de decisiones compartida”.

Entre las vacunas recomendadas para todos aún se mantienen las contra el sarampión, tos ferina, polio, tétanos, varicela y virus del papiloma humano (VPH), incluso la de esta última se reduce de dos o tres dosis.

Tasas de vacunación en EE.UU.

En general, las tasas de vacunación de Estados Unidos se sitúan en la parte media‑baja del grupo de países de altos ingresos: mejores que muchos países en desarrollo, pero claramente por debajo de la mayoría de otros países desarrollados en varias vacunas clave, especialmente en la COVID‑19.

COVID‑19:

Informes comparativos recientes sobre sistemas sanitarios señalan que EE. UU. tiene una de las tasas de vacunación contra la COVID‑19 más bajas entre los países de altos ingresos, a pesar de haber tenido acceso temprano y amplia oferta de dosis.

En varios rastreadores globales de vacunación se observa que países como Canadá, la mayoría de Europa occidental y algunos de Asia oriental alcanzan porcentajes de población completamente vacunada superiores a los de EE. UU., que se queda por detrás del grupo líder de la OCDE.

Otras vacunas de calendario:

A nivel de Américas, la región en su conjunto (incluido EE.UU.) suele presentar coberturas relativamente altas para vacunas infantiles clásicas (sarampión, polio, DTP), pero los datos de organismos pediátricos y de la OMS muestran que algunos países de Europa occidental y nórdicos alcanzan coberturas más homogéneas y cercanas al 95% para varias dosis, mientras que en EE. UU. existen más variaciones estatales y comunitarias.

En la última década se han documentado bolsillos de baja cobertura en determinados estados y condados de EE. UU., lo que ha favorecido brotes localizados de enfermedades como el sarampión, fenómeno menos frecuente en muchos otros países desarrollados con políticas más estrictas de vacunación escolar.

Factores que explican las diferencias:

Estudios y análisis de política sanitaria destacan el papel de la desinformación sobre vacunas, la polarización política y la desconfianza en las instituciones como factores que reducen la aceptación vacunal en parte de la población estadounidense más que en otros países desarrollados.

También influyen características del sistema de salud de EE. UU.: fragmentación de la financiación, dificultades de acceso y desigualdades socioeconómicas, que contrastan con sistemas más universales en otros países de altos ingresos y se asocian a menores tasas de vacunación en ciertos grupos.

