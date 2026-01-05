Más de 2000 casos de sarampión se reportaron en EE.UU. en 2025

En 2025, Estados Unidos ha reportado más de 2000 casos de sarampión, marcando el total más alto en décadas. Hasta el 30 de diciembre, se habían confirmado 2065 casos, lo que ha encendido las alarmas entre las autoridades sanitarias.

Los brotes activos, especialmente en Carolina del Sur y la frontera entre Arizona y Utah, están contribuyendo al crecimiento de casos semanales. El caso más alarmante es el de Carolina del Sur, que cuenta con un aumento significativo, poniendo en riesgo el estatus de eliminación del sarampión en el país.

Problemas de vacunación

Las tasas de vacunación han mostrado un descenso constante, con solo el 92.5% de los niños en el año escolar 2024-25 que recibió la vacuna triple vírica (MMR). Este número está por debajo del umbral del 95% considerado necesario para evitar brotes.

El número decreciente de vacunaciones aumenta la susceptibilidad a brotes. Aunque el sarampión fue declarado erradicado en EE.UU. desde el 2000, el incremento de casos plantea serias preguntas sobre la sostenibilidad de esta designación.

Las tasas de vacunación en Estados Unidos han disminuido significativamente desde la pandemia de COVID-19. Esta caída se asocia con un aumento en exenciones no médicas, que llegaron al 4.1% en 2025.

Bajo la administración de Donald Trump desde 2025, con Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud, se han modificado recomendaciones de vacunación, contribuyendo a la tendencia descendente observada en datos de 2025. Políticas estatales variables también influyen en coberturas desiguales.

Brotes mortales y sus efectos

Un brote en el oeste de Texas, que comenzó a finales de enero y causó tres muertes entre individuos no vacunados, subraya la gravedad de la situación. El brote de Carolina del Sur ha visto un aumento de 180 casos en cuatro meses, mientras que el brote entre Utah y Arizona ha registrado más de 350 casos en el mismo periodo.

La epidemióloga estatal de Carolina del Sur, Dra. Linda Bell, ha destacado que muchos casos están relacionados con exposiciones conocidas, lo que lleva a un aumento en la cuarentena de individuos expuestos.

Implicaciones y futuras proyecciones

Las conexiones genéticas entre los brotes de Texas y Carolina del Sur plantean riesgos para la eliminación global del sarampión, con preocupaciones adicionales tras la reciente pérdida de Canadá de su estatus de país libre de sarampión.

“Es importante decir que los otros 34 países de la región mantienen su certificación como libres de sarampión”, dijo entonces el director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Dr. Jarbas Barbosa, recogió CNN.

Con la proyección de más casos hasta bien entrado enero, las autoridades sanitarias están en alerta máxima. La doctora Bell advirtió que no está claro la forma en que este aumento influirá en la designación de Estados Unidos como país que ha erradicado el sarampión.

Síntomas del sarampión

Los síntomas del sarampión incluyen fiebre alta (a menudo superior a 40 °C), tos, secreción nasal, ojos rojos y llorosos (conjuntivitis), manchas blancas en la boca conocidas como manchas de Koplik, y una erupción cutánea rojiza que comienza en la cara y se extiende al cuerpo.

El sarampión se distingue del resfrío o gripe común por la presencia de manchas de Koplik en la boca y la erupción maculopapular que progresa de la cabeza al tronco, junto con fotofobia intensa, a diferencia de la gripe que carece de erupción.

Grupos demográficos más susceptibles

Los grupos demográficos más susceptibles al sarampión en brotes recientes incluyen principalmente a personas no vacunadas o con vacunación incompleta, como niños menores de 5 años, comunidades con baja cobertura vacunal y poblaciones vulnerables.

Niños y lactantes. Los lactantes y niños menores de 5 años representan un alto riesgo debido a sistemas inmunitarios inmaduros y falta de vacunación completa, siendo el grupo de mayor incidencia en varios brotes.

Comunidades específicas. Comunidades menonitas en países como Canadá, EE.UU., México y Argentina destacan por su baja vacunación, concentrando muchos casos confirmados.

Adultos y adolescentes. Adolescentes, adultos jóvenes y mayores de 5 años no vacunados han aumentado en proporción, con hasta 69% de casos en este rango en las Américas durante 2025.3

Poblaciones indígenas. Las comunidades indígenas enfrentan tasas de letalidad mucho mayores debido a menor acceso a servicios de salud y vacunación.

