Importaciones de carne argentina no serán la solución para reducir costos, opinan expertos

El viernes de la semana pasada, el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva para la importación de carne de res desde Argentina, la cual podría alcanzar unas 80,000 toneladas métricas para el 2026, en medio de una gran caída de la producción nacional que no ha logrado satisfacer la alta demanda que en los últimos meses disparó los precios.

Aunque la principal intención del mandatario es aliviar los costos a los consumidores estadounidenses. “Como presidente de Estados Unidos, tengo la responsabilidad de garantizar que los estadounidenses trabajadores puedan alimentarse a sí mismos y a sus familias”, dijo Trump. Sin embargo, algunos expertos consideran que la decisión impulsada por el Ejecutivo no tendrá el impacto que se espera.

De acuerdo con datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) y el índice de precios al consumidor (IPC) para el cierre del 2025, el precio de la carne alcanzó los casi $14 dólares, la carne molida subió un 15.5% mientras que, el filete aumentó a 17.8%.

Una de las razones principales es la caída del inventario nacional que en los últimos meses ha estado presionando a la industria ganadera, aunado a la fuerte demanda, las condiciones climáticas desfavorables, y el disparo de los precios para la producción como mano de obra, combustible, alimento y equipos agrícolas.

No obstante, expertos en el sector como David Ortega, economista de alimentos y profesor de la Universidad Estatal de Michigan, señaló que, las 80,000 toneladas que se esperan sin pagos de aranceles solo representarán el 0.6% del suministro total para el país. “Estamos hablando de menos del 1% de la oferta. Por lo tanto, no creo que esto tenga un gran impacto en los precios. Si bien no perjudica, no estamos hablando de cantidades importantes que estemos importando y que puedan reducir los precios inmediatamente”, comentó.

Por su parte, el profesor del departamento de economía agrícola de la Universidad Estatal de Oklahoma, Derrell Peel también mostró su desconfianza en torno a la decisión del Ejecutivo asegurando que “no hay nada que la administración pueda hacer en el corto plazo para lograr que bajen los precios de la carne de res en Estados Unidos”, destacó

Tan solo en el 2024, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, se produjo aproximadamente 27 mil millones de libras de carne vacuna. En este sentido, Peel consideró que actualmente “tenemos precios récord para el ganado y vamos a seguir así hasta que volvamos a tener ganado”, dijo.

Sigue leyendo: