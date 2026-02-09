¿Qué cambios se esperan en los precios de la carne de res tras la firma de Trump?

Según datos oficiales de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) entre el 2018 y 2019 antes de la pandemia por el Covid.19 los precios de la carne estaban por debajo de los $4 dólares; sin embargo, después de la emergencia sanitaria los costos aumentaron por encima de los $5 dólares y la elevada inflación del 2022 llevó a que los costos alcanzaran hasta los casi $14 dólares por libra para el cierre del año pasado.

Los detalles del informe del índice de precios al consumidor (IPC) señalan que la carne molida subió un 15.5% y el filete tuvo un aumento de 17.8%, esto en medio de una gran presión entre los ganaderos por la caída de la producción y una fuerte demanda nacional, además de un aumento en los costos generales como alimento, mano de obra, combustible, y equipos agrícolas.

El inventario nacional ha caído y aunque los ganaderos se están esforzando por retornar a su producción habitual se necesitarán al menos dos años para volver a satisfacer la alta demanda.

Por esa razón este viernes el presidente Donald Trump firmó la orden Ejecutiva para la importación de carne vacuna desde Argentina con el propósito de satisfacer la demanda, enfrentar los precios más altos mientras se equilibra el mercado.

El cupo arancelario para las importaciones desde Argentina equivale a unas 80.000 toneladas métricas de carne magra de res para el 2026, estas operaciones se realizarán en cuatro fases a partir del próximo 13 de febrero.

Aunque el Ejecutivo había anunciado meses atrás su plan de importar carne de res desde Argentina, los grupos de ganaderos agrícolas han cuestionado su decisión, ya que muestran su preocupación en torno a la higiene de estos animales extranjeros

Al respecto, Kent Bacus, director ejecutivo de comercio internacional y acceso al mercado de la Asociación Nacional de Ganaderos de Carne Vacuna (NCBA) comentó que “dados los problemas de Argentina con las enfermedades animales extranjeras, la NCBA sigue preocupada de que expandir las importaciones desde Argentina sin protocolos de inspección más estrictos y auditorías actualizadas podría poner a los consumidores estadounidenses y a nuestro ganado en riesgo innecesario”, dijo.

Asimismo, Bacus señaló que “si bien discrepamos fundamentalmente de la premisa de que el aumento de las importaciones puede reducir los precios de la carne vacuna, la NCBA se siente alentada al ver que la administración Trump toma las medidas necesarias para abordar los antiguos desafíos de acceso al mercado de la carne vacuna estadounidense en Argentina”.

Sigue leyendo: