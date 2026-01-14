Los alimentos suben de precio a pesar de la inflación estable de diciembre

De acuerdo con datos publicados por el Departamento de Trabajo esta semana, la inflación interanual en Estados Unidos se ubicó para el mes de diciembre en 2.7%, y pese a que es una cifra estable muy alejada de su máximo histórico de 9.1% del 2022, aun los precios de algunos alimentos siguen altos.

Según el informe de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró que, durante el cierre del año pasado, el costo de los alimentos aumentó 0.7% uno de los más altos si se compara con el 0,6% y 0,3% de agosto y septiembre 2025.

¿Cuáles son los alimentos con elevados precios para los consumidores?

Durante el mes de diciembre, los artículos, productos y alimentos que aumentaron sus precios fueron los lácteos con un 0.9%, seguido de cereales y panes 0.6%, frutas y verduras 0.5% y bebidas no alcohólicas 0.4%.

En cuanto al aumento anualizado, los huevos, carne, aves y pescados aumentaron un 3.9%, verduras y frutas 0.5%, cereales y panadería 1.5%, bebidas no alcohólicas 5.1%; sin embargo, se notó una disminución de 0.9% en lácteos y derivados.

Una encuesta llevada a cabo por Swiftly reveló el mes pasado que más del 60% de los consumidores estadounidenses tuvieron dificultades económicas para comprar todos los alimentos, y detalló en su análisis que el costo de los alimentos en los últimos 12 meses aumentó un 2.4%.

Por otra parte, la comida fuera de casa también se encareció, de acuerdo con los datos, se percibió un aumento del 0.7% en diciembre y en los últimos 12 meses de 4.1%. Para Rob Holston, líder de productos de consumo globales y para las Américas de EY, “el informe del IPC de diciembre refuerza que la presión sobre los precios está aumentando en las categorías clave de productos de consumo que más importan a los consumidores”, dijo.

Mientras que William Stern, fundador y director ejecutivo de Cardiff, expresó que “Washington se alegrará de la victoria si el IPC se mantiene estable, pero eso solo significa que los precios dejaron de subir vertiginosamente. Nunca bajaron y las familias lo sienten cada vez que salen de casa”, comentó.

Luego de conocerse el informe, el presidente Donald Trump ratificó su llamado a la Reserva Federal de recortar las tasas de interés que actualmente se encuentra por encima del 3%.

