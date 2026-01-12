Consumidores en EE.UU. muestran optimismo en enero a pesar de obstáculos económicos

De acuerdo con una encuesta desarrollada por la Universidad de Michigan, se conoció que el índice de confianza del consumidor en Estados Unidos aumentó durante las primeras semanas del mes de enero alcanzando los 54 puntos desde los 52,9 de la última lectura en medio de las preocupaciones por la elevada inflación y el ajustado mercado laboral.

Al respecto, la directora de Encuestas de Consumidores, Joanne Hsu comentó que “en enero se observaron mejoras entre los consumidores de menores ingresos, mientras que la confianza cayó entre aquellos con mayores ingresos”, dijo. Estos datos indicaron además que el aumento de la confianza del consumidor estadounidense fue mayor a los esperados por los economistas encuestados por LSEG.

Expectativas sobre la inflación

Por otra parte, el informe destacó que los estadounidenses han mantenido constante sus expectativas en torno al tema de la inflación para este año 2026, los datos se mantuvieron en 4.2% de los 3.3% del mes anterior.

Para Hsu, “si bien, los consumidores percibieron una modesta mejora en la economía durante los últimos dos meses, su sentimiento sigue siendo casi un 25% inferior al de enero pasado”, destacó.

El análisis detalló que las expectativas de los estadounidenses sobre la inflación a largo plazo también aumentaron ligeramente a los 3.4% de los 3.2% en lo que va del mes de enero. Estos datos fueron comparados igualmente con los del 2024, cuando se posicionaban entre los 2.8%.

Desaceleración del mercado laboral

Los investigadores durante la encuesta percibieron que los estadounidenses, a pesar de las mejores expectativas, aún están centrados en problemas básicos como: los elevados precios de los alimentos, bienes y servicios aunados a la desaceleración del mercado laboral.

Este último sigue mostrando ajustes, según el informe publicado el viernes por el Departamento de Trabajo, indicó que, la economía estadounidense agregó 50,000 puestos de trabajo al cierre del 2025.

“En 2025, la economía agregó solo 584,000 empleos, una marcada desaceleración en comparación con los 2 millones ganados en 2024, y el aumento anual más débil fuera de una recesión desde 2003”, comentó Lydia Boussour, economista senior de EY-Parthenon.

Para las empresas, el 2025 también fue un año de mucha incertidumbre, debido tanto a las altas tarifas arancelarias como los cambios en las políticas migratorias impulsadas por el Ejecutivo.

