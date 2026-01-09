EE.UU. cierra 2025 con 50,000 puestos de trabajo en diciembre

El mercado laboral de Estados Unidos despidió 2025 con un ritmo más moderado, pero estable. Durante diciembre se generaron 50,000 nuevos empleos, una cifra que confirma la desaceleración gradual de la contratación sin provocar un deterioro abrupto del empleo. Los datos oficiales de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) muestran que, pese a los ajustes económicos del año, el mercado laboral logró mantenerse firme al cierre del periodo.

“El empleo total fuera del sector agrícola cambió poco en diciembre, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo estable”, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

La tasa de desempleo se ubicó en 4.4%, prácticamente sin cambios frente al mes anterior. El número total de personas desempleadas fue de 7.5 millones, lo que refuerza la idea de un mercado laboral que avanza con cautela. Aunque el crecimiento del empleo fue limitado, tampoco se registró un deterioro significativo, un factor clave para la estabilidad económica.

Al observar los distintos grupos demográficos, las cifras se mantuvieron estables. El desempleo entre hombres adultos fue de 3.9%, el mismo nivel que entre mujeres adultas. Entre los jóvenes, la tasa continuó siendo elevada, con 15.7%.

Por origen étnico, el desempleo entre los hispanos fue uno de los más elevados del país (4.9%), solo por debajo del desempleo entre los trabajadores afroamericanos (7.5%). En comparación, el desempleo entre personas blancas fue de 3.8% y 3.6% entre asiáticos.

Un punto que genera atención es el aumento anual del desempleo de largo plazo. En diciembre, 1.9 millones de personas llevaban 27 semanas o más sin trabajo. Esto representa el 26% del total de desempleados y supone un incremento de casi 400,000 personas frente al año anterior. La dificultad para reinsertarse en el mercado laboral se ha convertido en un reto creciente.

La participación laboral se mantuvo en 62.4%, mientras que la proporción de personas empleadas respecto a la población total fue de 59.7%. Ambas métricas mostraron poca variación durante 2025, lo que indica que una parte importante de la población sigue al margen del mercado laboral, ya sea por decisión o por falta de oportunidades.

Otro dato relevante es el aumento del empleo de medio tiempo por razones económicas. En diciembre, 5.3 millones de personas trabajaban menos horas de las deseadas porque no encontraron empleo de tiempo completo o porque sus horas fueron recortadas. En comparación anual, esta cifra creció en casi un millón de personas, lo que evidencia presiones en la calidad del empleo.

Desde la encuesta de establecimientos, el crecimiento del empleo se concentró en sectores específicos. Restaurantes y bares sumaron 27,000 puestos en diciembre. El sector salud añadió 21,000 empleos, principalmente en hospitales. La asistencia social también mostró avances, con 17,000 nuevos puestos, impulsados por servicios individuales y familiares.

En contraste, el comercio minorista perdió 25,000 empleos durante el mes. Las mayores caídas se registraron en supermercados, tiendas de mercancía general y grandes almacenes. Este comportamiento confirma los cambios en el consumo y la cautela de las empresas del sector.

A lo largo de todo 2025, la economía estadounidense creó 584,000 empleos, muy por debajo de los 2 millones generados en 2024. El promedio mensual pasó de 168,000 a solo 49,000 puestos, una señal clara de enfriamiento del mercado laboral.

Los salarios continuaron creciendo, aunque a un ritmo moderado. En diciembre, el salario promedio por hora subió 12 centavos, hasta ubicarse en $37.02 dólares. En términos anuales, el aumento fue de 3.8%. La jornada laboral promedio bajó ligeramente a 34.20 horas semanales, lo que también refleja ajustes en la demanda de trabajo.

La BLS explicó que las revisiones estacionales y el impacto del cierre parcial del gobierno federal afectaron algunos datos de meses previos. Aun así, la agencia señaló que diciembre no presentó problemas en la recopilación de información.

