¿Qué es estar funcionalmente desempleado? 1 de cada 4 trabajadores lo está en EE.UU.

De acuerdo con las últimas cifras del gobierno de los Estados Unidos, la tasa de desempleo se mantiene mínimos de 50 años. Tal pareciera que el mercado laboral está fuerte. Lamentablemente, un estudio refuta este alentador dato y plantea un término, conocido como “funcionalmente desempleado”, con el que detalla que son más las personas que no tienen un trabajo que pueda pagar sus facturas.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) informó que se crearon 177,000 nuevos puestos y se mantuvo la tasa de desempleo en 4.2% en abril, una considerada una cifra estable y que muestra fortaleza laboral.

Sin embargo, posterior a estos datos, el Instituto Ludwig para la Prosperidad Económica Compartida (LISEP) presentó un informe con el que derrumban cualquier panorama optimista del gobierno y en el que muestran que “la tasa real de desempleo” se situó en el 24.3% en abril, por encima del 24% de marzo.

“Los datos de desempleo, tal como se publican, tienen algunas fallas”, declaró Gene Ludwig, presidente de LISEP. “Por ejemplo, te contabilizan como empleado si has trabajado tan solo una hora en las dos semanas anteriores. Así que puedes estar sin hogar y vivir en una comunidad de tiendas de campaña, haber trabajado una hora y ser contabilizado, independientemente de lo mal pagada que esté esa hora”.

La discrepancia entre los resultados oficiales y el de este Instituto radica en el hecho de que el organismo independiente también considera a quienes buscan trabajo, pero no encuentran uno a tiempo completo. Y este detalle que pudiera parecer pequeño es fundamental, ya que al no tener un empleo de tiempo completo, los ingresos se reducen y ocasionan que estas personas y sus familias se mantengan con salarios de pobreza. Son a este tipo de trabajadores a los que se les considera “funcionalmente desempleados”.

En este sentido, la LISEP señala que la manera en la que se mide la fortaleza laboral estadounidense no contabiliza de manera efectiva la realidad de muchos trabajadores. Aquellos que se encuentran en trabajos a tiempo parcial o mal remunerados no pueden igualarse y, por tanto, considerarse dentro de los trabajos a tiempo completo y mejor remunerados.

“La tasa de desempleo presenta un panorama muy incompleto y, en muchos sentidos, engañoso”, señala a LISEP en su informe.

En pocas palabras, las personas que no tienen un trabajo considerado estable con un salario digno no deberían considerarse como empleadas, sino funcionalmente desempleadas.

La Tasa Real de Desempleo (TRU) de la LISEP es un estudio que registra esta medida desde 2020, en el que se muestra la diferencia con los trabajadores cuyos ingresos no les permiten llegar a fin de mes o que luchan por sobrevivir.

“Si trabajas a tiempo parcial y no consigues un trabajo a tiempo completo, te consideramos desempleado funcional”, señaló Ludwig. “También consideramos desempleado funcional a quienes no ganan más que un salario de pobreza”.

Los estadounidenses con los ingresos más bajos en todo el país están muy por debajo de lo que necesitan para mantener un nivel de vida digno. Estos hogares ganaron un promedio de $38,000 dólares al año en 2023, pero necesitarían ganar $67,000 dólares para adquirir los artículos que el grupo analiza como parte de su índice, que también incluye el costo de la ropa profesional y las actividades básicas de ocio.

Al desglosar por raza y género, TRU muestra que los trabajadores hispanos, afroamericanos y mujeres tienen peores resultados que los trabajadores blancos, así como también que los hombres.

Más del 28% de los trabajadores hispanos están funcionalmente desempleados, en comparación con el 23% de los trabajadores blancos. Además, hay más trabajadoras (28.6%) que trabajadores hombres, cuya tasa real de desempleo se sitúa en el 20%, según LISEP.

“Si no tienes nada que te lleve al primer peldaño de la escalera del sueño americano, estás en modo supervivencia“, aseguró Ludwig.

Por si esto no fuera suficiente, el presidente de la LISEP afirma que las cifras engañosas de desempleo también provocan malas decisiones políticas entre los legisladores, quienes asumen que el mercado laboral está fuerte y no se requiere de ninguna acción especial. Al final, la brecha entre los que menos y más ingresos generan se hace más grande, se invisibilizan los problemas de estos sectores, como si hubiera un borrador que cambia lo drástico del problema en algo que, según las fuentes oficiales, se encuentra sano y estable. Al no verse esta realidad, no se trabaja por mejorarla.

También te puede interesar: