Este martes se conoció que la inflación en Estados Unidos se ubicó para el mes de diciembre en 2.7%, aunque descendió del 3% aún se encuentra por encima del objetivo de la Reserva Federal, y los precios de muchos alimentos, bienes y servicios siguen siendo altos.

Es por esa razón, que muchos consumidores continúan optando no solo ajustar sus presupuestos y reducir sus gastos discrecionales, sino además buscar alternativas en precios con descuentos y ofertas para ahorrarse unos cuantos dólares en sus compras.

Si este es tu caso, aquí te mencionamos en una lista los productos más rentables de BJ’s Wholesale Club para combatir la inflación, artículos que podrás comprar a precios asequibles:

Avena instantánea Quaker Oats con arce y azúcar morena: $11.99 dólares es una excelente opción en relación entre calidad y precio.

es una excelente opción en relación entre calidad y precio. Macarrones con queso y cheddar añejo auténtico de Annie para microondas: $15.99 dólares. Son útiles para cocinar rápido, sobre todo cuando se tiene niños en casa.

Son útiles para cocinar rápido, sobre todo cuando se tiene niños en casa. Tiras de pollo crujientes de Wellsley Farms: $13.99 dólares , es una opción versátil, rinde para más de 20 personas y son fáciles de preparar.

, es una opción versátil, rinde para más de 20 personas y son fáciles de preparar. Barras de desayuno y galletas BelVita: $13.79 dólares . Ideales para la merienda, la caja contiene 25 paquetes.

. Ideales para la merienda, la caja contiene 25 paquetes. Pasta Barilla Al Bronzo Penne Rigate y Fusilloni: $10.49 dólares , se puede acompañar con su salsa favorita.

, se puede acompañar con su salsa favorita. Cuarto de pavo asado deshuesado Smithfield Anytime Favorites: $9.99 dólares, es una excelente opción para las comidas diarias.

es una excelente opción para las comidas diarias. Nuggets de pollo de Wellsley Farms: $12.49 dólares, se pueden preparar fácilmente y la porción rinde para más de 20 personas.

Sigue leyendo: