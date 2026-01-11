Macy’s anuncia el cierre de 14 tiendas en Estados Unidos
Según el CEO de Macy's, Tony Spring los cierres forman parte de una estrategia denominada “Nuevo Capítulo Audaz”
La cadena minorista Macy’s anunció recientemente que este año planea el cierre de al menos 14 tiendas en Estados Unidos, esto se trata de una estrategia denominada “Nuevo Capítulo Audaz”, la cual tiene como objetivo mejorar ciertos servicios dirigidos a sus clientes mientras impulsa su crecimiento a largo plazo.
Al respecto, el CEO de Macy’s, Tony Spring comentó que la cadena ha tenido avances significativos “mantenemos una visión clara del trabajo que tenemos por delante. Vemos la respuesta de los clientes con un sólido desempeño en nuestro negocio de futuro, puntuaciones Net Promoter Score récord y mejores resultados durante los tres primeros trimestres”, comentó.
Las acciones que actualmente está emprendiendo el minorista con el cierre de estas tiendas es para lograr el capital necesario que será dirigido a la reinversión de otras ubicaciones, además de capacitaciones a sus empleados. “Es lograr un progreso mensurable”, destacó Spring.
Ante el anuncio del cierre de sus tiendas, Macy’s detalló cuáles serán las ubicaciones que ya no prestarán servicio:
- 5500 Grossmont Center Dr., La Mesa, California
- 3400 Naglee Rd., Tracy, California
- 4880 Briarcliff Rd. NE, Atlanta, Georgia
- 7900 Ritchie Hwy., Glen Burnie, Maryland
- 3850 Rivertown Pkwy. SO, Míchigan
- 4101 W Division St., Saint Cloud, Minnesota
- 50 Fox Run Rd., Newington, Nuevo Hampshire
- 112 Eisenhower Pkwy., Livingston, Nueva Jersey
- Centro comercial Interstate 225, Ramsey, Nueva Jersey
- 1255 Niagara Falls Blvd., Amherst, Nueva York
- 3801 Sumner Blvd., Raleigh, Carolina del Norte
- 100 Pittsburgh Mills Cir., Tarentum, Pensilvania
- 5488 South Padre Island Dr., Corpus Christi, Texas
- 17855 Southcenter Pkwy., Tukwila, Washington
Muchas cadenas minoristas además de Macy’s han anunciado cierres durante el año pasado, la razón de estas decisiones tiene raíces en los cambios de consumo entre los estadounidenses, que debido a los elevados precios de los alimentos, bienes y servicios cada vez más se sujetan a presupuestos ajustados.
