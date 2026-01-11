Macy’s anuncia el cierre de 14 tiendas en Estados Unidos

La cadena minorista Macy’s anunció recientemente que este año planea el cierre de al menos 14 tiendas en Estados Unidos, esto se trata de una estrategia denominada “Nuevo Capítulo Audaz”, la cual tiene como objetivo mejorar ciertos servicios dirigidos a sus clientes mientras impulsa su crecimiento a largo plazo.

Al respecto, el CEO de Macy’s, Tony Spring comentó que la cadena ha tenido avances significativos “mantenemos una visión clara del trabajo que tenemos por delante. Vemos la respuesta de los clientes con un sólido desempeño en nuestro negocio de futuro, puntuaciones Net Promoter Score récord y mejores resultados durante los tres primeros trimestres”, comentó.

Las acciones que actualmente está emprendiendo el minorista con el cierre de estas tiendas es para lograr el capital necesario que será dirigido a la reinversión de otras ubicaciones, además de capacitaciones a sus empleados. “Es lograr un progreso mensurable”, destacó Spring.

Ante el anuncio del cierre de sus tiendas, Macy’s detalló cuáles serán las ubicaciones que ya no prestarán servicio:

5500 Grossmont Center Dr., La Mesa, California

3400 Naglee Rd., Tracy, California

4880 Briarcliff Rd. NE, Atlanta, Georgia

7900 Ritchie Hwy., Glen Burnie, Maryland

3850 Rivertown Pkwy. SO, Míchigan

4101 W Division St., Saint Cloud, Minnesota

50 Fox Run Rd., Newington, Nuevo Hampshire

112 Eisenhower Pkwy., Livingston, Nueva Jersey

Centro comercial Interstate 225, Ramsey, Nueva Jersey

1255 Niagara Falls Blvd., Amherst, Nueva York

3801 Sumner Blvd., Raleigh, Carolina del Norte

100 Pittsburgh Mills Cir., Tarentum, Pensilvania

5488 South Padre Island Dr., Corpus Christi, Texas

17855 Southcenter Pkwy., Tukwila, Washington

Muchas cadenas minoristas además de Macy’s han anunciado cierres durante el año pasado, la razón de estas decisiones tiene raíces en los cambios de consumo entre los estadounidenses, que debido a los elevados precios de los alimentos, bienes y servicios cada vez más se sujetan a presupuestos ajustados.

