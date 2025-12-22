Barnes & Noble abrirá 60 tiendas en 2026: estas son las ubicaciones
Los próximos locales de apertura de la librería serán en Ohio, Texas, Florida, Illinois, Colorado, entre otros
La cadena de librerías estadounidense, Barnes & Noble, anunció recientemente la apertura de nuevas tiendas para el próximo año, tras más de 20 años en una caída de sus ventas y cierre de sus locales.
“Barnes & Noble está disfrutando de un período de enorme crecimiento gracias al éxito de la estrategia de ceder el control de cada librería a sus libreros locales. En 2024, Barnes & Noble abrió más librerías nuevas en un solo año que en toda la década de 2009 a 2019”, declaró la compañía.
El minorista con sede principal en Lower Manhattan, en la ciudad de Nueva York, señaló que dado que está disfrutando de un sólido crecimiento, seguirá trabajando para posicionarse aún más en el mercado.
De acuerdo con la compañía, también se espera que las nuevas tiendas ofrezcan además de libros, juguetes, juegos y regalos, y según el comunicado estas serán las nuevas ubicaciones: Ohio, Texas, Florida, Illinois, Colorado, el estado de Washington, California, Virginia, Georgia y DC.
Durante el 2025, abrió también otros locales en diversos estados:
- Abilene, Texas: 3417 Catclaw Dr (Tiendas en Abilene)
- Austin, Texas: 9600 S I-35 Frontage Road (Southpark Meadows)
- Baton Rouge, Luisiana: 7455 Corporate Blvd., Ste. 430 (Centro de la ciudad en Cedar Lodge)
- Bellevue, Washington: 1140 Bellevue Square
- Brea, California: 439 S. Associated Rd. (Brea Plaza)
- Brentwood, California: 2475 Sand Creek Rd.
- Brownsville, Texas: 2370 North Express Way (Centro Comercial Sunrise)
- Bryn Mawr, Pensilvania: 720 W. Lancaster Ave.
- Burleson, Texas: 1107 N Burleson Blvd.
- Clark, Nueva Jersey: 1255 Raritan Rd. (Clark Commons)
- Chesire, Connecticut: 1991 Highland Ave. (Las tiendas de Stone Bridge)
- Dickson City, Pensilvania: 638 Commerce Blvd.
- Dublín, Ohio: 3708 W. Dublin-Granville Road (Sun Center)
- Gainesville, Virginia: 8139 Stonewall Shops Square
- Germantown, Tennessee : 2130 Exeter Rd. (Colección de Germantown)
- Glen Allen, Virginia: 9840 Brook Rd.
- Glenwood Springs, Colorado: 115 E. Meadows Dr. (Glenwood Meadows)
- Grand Rapids, Michigan: 2236 E. Beltline Ave NE
- Hamilton, Ohio: 3339 Princeton Rd. (Cataratas Bridgewater)
- Houston, Texas: 12850 Memorial Drive
- Estación Huntington, Nueva York: 301 Walt Whitman Rd.
- Issaquah, Washington: 775 NW Gilman Blvd.
- Knoxville, Tennessee: 11334 Parkside Dr. (Pináculo en Turkey Creek)
- La Jolla, California: 8657 Villa La Jolla Dr. (La Jolla Village Square)
- Lakeland, Florida: 3615 S Florida Ave. (Paseo de los Comerciantes)
- Lakewood, Washington: 10330 59th Ave. Southwest (Centro de Lakewood Towne)
- Lansing, Michigan: 420 Frandor Ave. (Centro Comercial Frandor)
- Los Gatos, California: 122 N. Santa Cruz Ave.
- Meridian, Idaho: 2260 North Eagle Rd. (The Village at Meridian)
- Miami, Florida: 13605 S Dixie Hwy (Colonial Palms Plaza)
- Miami, Florida: 8525 Mills Dr. (The Palms en Town & Country)
- Minnetonka, Minnesota: 11500 Wayzata Blvd. (Mercado WestRidge)
- Napa, California: 3900 Bel Aire Plaza (Bel Aire Plaza)
- Naperville, Illinois: 9 Jackson Ave.
- Nápoles, Florida: 4149 Tamiami Trail N.
- Cantón Norte, Ohio: 5501 Dressler Rd.
- Naranja, California: 20 City Blvd. W.
- Overland Park, Kansas: 7840 W 161st St. (Centro comercial Bluhawk)
- Papillon, Nebraska: 7949 Towne Center Pkwy
- Palm Harbor, Florida: Carretera estadounidense 19 N, 33591 (Highland Lakes Plaza)
- Pasadena, Maryland: 8044 Ritchie Highway (Pasadena Crossroads)
- Phoenix, Arizona: 2011 E. Camelback Rd. (Las tiendas de Town & Country)
- Pittsburgh, Pensilvania: 103 Shady Ave.
- Puyallup, Washington: 3500 South Meridian St. (Centro Comercial South Hill)
- Rapid City, Dakota del Sur: 1617 Eglin St (Cruce Rushmore)
- Rockwall, Texas: 1009 E Interestatal 30 (Plaza en Rockwall)
- Southbury, Connecticut: 775 Main St S. (centro comercial Southbury Green)
- Spring, Texas: 6600 Spring Stuebner Road, Ste. 152 (Grand Parkway Marketplace)
- Stamford, Connecticut: 1145 High Ridge Rd.
- Superior, Colorado: 550 Marshall Rd.
- Tampa, Florida: 13123 N. Dale Mabry Hwy
- Tequesta, Florida: Carretera 151 N. US 1
- Westminster, Maryland: 402 Englar Rd. (Westminster Crossing Oeste)
- York, Pensilvania: 2935 Concord Rd. (Centro de York)
