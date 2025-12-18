Aldi anuncia cierre de 24 horas por celebraciones navideñas

En un movimiento común durante la temporada navideña, Aldi, una de las principales cadenas de supermercados en Estados Unidos, anuncia que sus más de 2,100 tiendas en el país cerrarán por 24 horas este 25 de diciembre.

Este cierre forma parte de una política de feriados que permite a los empleados disfrutar de las festividades con sus seres queridos.

Cierre de Aldi en Navidad: lo que debes saber

Aldi se une a otras grandes cadenas minoristas como Costco y Target, que también cerrarán completamente durante el 25 de diciembre. La compañía, con presencia en 38 estados, reanudará sus operaciones el 26 de diciembre, por lo que se recomienda a los consumidores planificar sus compras navideñas con antelación.

El cierre de Aldi, aunque temporal, puede generar dificultades para aquellos que suelen acudir a la tienda para realizar sus compras navideñas de última hora. En este contexto, la compañía ha instado a sus clientes a anticiparse a sus compras para evitar contratiempos.

Otros comercios cerrados en Navidad

El 25 de diciembre sigue siendo uno de los pocos días en los que muchas grandes cadenas minoristas cierran sus puertas. Junto a Aldi, otros comercios de renombre también se suman a esta tradición:

Ikea : Todas las tiendas y sucursales estarán cerradas en Navidad.

: Todas las tiendas y sucursales estarán cerradas en Navidad. Target : Aunque tendrá horario especial en Nochebuena, permanecerá cerrada el 25 de diciembre. Los clientes podrán seguir comprando en su página web.

: Aunque tendrá horario especial en Nochebuena, permanecerá cerrada el 25 de diciembre. Los clientes podrán seguir comprando en su página web. Costco : Similar a Target, Costco ofrecerá un horario especial antes de Navidad, pero sus tiendas estarán cerradas el 25 de diciembre.

: Similar a Target, Costco ofrecerá un horario especial antes de Navidad, pero sus tiendas estarán cerradas el 25 de diciembre. Sam’s Club: Los miembros Plus de Sam’s Club podrán entrar más temprano en Nochebuena, pero las tiendas permanecerán cerradas en Navidad.

Para todos los consumidores que planifican hacer compras el día de Navidad, es importante tomar en cuenta estos cierres y ajustar sus horarios. Afortunadamente, la mayoría de estos comercios reanudarán sus actividades al día siguiente, el 26 de diciembre, con horarios normales de atención.

Planifica con tiempo tus compras navideñas

Con el cierre de varias cadenas minoristas en Navidad, es fundamental que los clientes planifiquen sus compras con tiempo para evitar inconvenientes. Si tienes pendientes productos de última hora, te recomendamos hacer tus compras anticipadamente o aprovechar las opciones de compra en línea disponibles en muchas de estas tiendas.

Aldi y otros comercios siguen apostando por el bienestar de sus empleados al darles un merecido descanso en Navidad, garantizando que todos puedan disfrutar de las festividades de fin de año con sus seres queridos.

