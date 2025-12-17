Dollar Tree: 4 artículos que son de marca y no sabías

Dollar Tree es reconocido por su enfoque en ofrecer productos a precios accesibles, pero muchos consumidores no saben que, en algunos casos, sus productos de marca propia (marca blanca) tienen la misma calidad que las versiones de marca reconocida.

La marca blanca o marca propia se refiere a productos que son fabricados por una empresa y luego se venden bajo el nombre o marca de otro distribuidor, generalmente un minorista, en lugar de tener la marca del fabricante original. Estos productos suelen ser más económicos que las marcas reconocidas, pero su calidad es comparable o incluso idéntica, ya que muchas veces se fabrican en las mismas instalaciones o con los mismos materiales que las marcas de mayor renombre.

Estos productos, aunque más baratos, compiten directamente con las grandes marcas, brindando el mismo rendimiento y características. A continuación, te presentamos una lista de algunos productos de Dollar Tree que pueden ahorrarte mucho dinero sin sacrificar calidad.

Limpiador multisuperficies LA’s Totally Awesome

Este limpiador de Dollar Tree, conocido como LA’s Totally Awesome, ha sido comparado con marcas líderes como Formula 409 y ha demostrado ser igualmente efectivo en la limpieza de grasa, suciedad y residuos de jabón.

Los ingredientes activos de este limpiador de marca blanca son casi idénticos a los de sus competidores de mayor precio. El único inconveniente es que, a diferencia de las versiones más caras, LA’s Totally Awesome es un concentrado que debes diluir con agua. A pesar de esto, sigue siendo una opción muy rentable: mientras los limpiadores de marca pueden costar entre $4 y $6, LA’s Totally Awesome tiene un precio de solo $1.50 por botella.

Ibuprofeno

El ibuprofeno de Dollar Tree es un ejemplo claro de que no siempre es necesario pagar más por medicamentos de marca. Este producto contiene el mismo ingrediente activo y dosis que los populares Advil y Motrin.

De acuerdo con la FDA, los medicamentos genéricos y de marca deben cumplir con los mismos estándares de calidad, lo que significa que el ibuprofeno de Dollar Tree tiene la misma eficacia. A solo $1.25, cada pastilla de este medicamento sale a solo 4 centavos, frente a los 14 centavos de cada pastilla de Advil, lo que representa un ahorro significativo.

Papel de aluminio

Muchos compradores no saben que Reynolds, el fabricante de Reynolds Wrap, también produce papel de aluminio de marca blanca para diversas cadenas, incluida Dollar Tree. Esto significa que algunas de las láminas de papel de aluminio que venden en Dollar Tree son fabricadas por la misma empresa que produce la versión de marca más conocida. La resistencia y durabilidad de este producto de marca blanca son prácticamente idénticas a las de Reynolds Wrap, pero a un precio más bajo: solo $1.75 en Dollar Tree.

Sal de mesa

Aunque a menudo pensamos que las marcas conocidas son más efectivas, la sal de mesa es un claro ejemplo de que la marca no siempre marca la diferencia. La sal de Dollar Tree es química e funcionalmente idéntica a la sal de Morton y otras marcas reconocidas, con la única diferencia de la etiqueta y el empaque. A solo $0.79 por libra, es una opción muy económica en comparación con las versiones más caras.

Para tomar en cuenta

En resumen, la próxima vez que visites Dollar Tree, ten en cuenta que algunos de sus productos de marca blanca ofrecen una calidad comparable a las versiones de marca, pero a una fracción del costo. A veces, el único aspecto que varía es el empaque.

Sigue leyendo: