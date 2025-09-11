Ahorrar dinero: 5 productos que son más caros en Target que en Dollar Tree

Debido al aumento de los precios, muchas cadenas minoristas en Estados Unidos compiten por ofrecerle a los consumidores productos de alta calidad, pero a costos más asequibles.

Desde que se disparó la inflación en el 2022 muchos consumidores han optado por reducir sus gastos sobre todo en compras discrecionales en las cuales se incluyen las cadenas minoristas, y una de las formas de mantenerse dentro de los ajustados presupuestos mientras se hace compras inteligentes es comparar precios.

Es por esa razón que aquí te dejamos una lista de 5 productos que podrás comprar en Dollar Tree a precios más económicos que en Target:

Crema para café en polvo original Coffee Mate de Nestlé, el envase de 473 ml (16 onzas) tiene un precio en Dollar Tree $1.25 y $5,99 en Target.

Cuadernos de composición, son perfectos para el regreso a clase de alta calidad y su precio en Dollar Tree es de $1.25 y en Target está en $3,79 dólares.

Pollo del Mar Carne de Cangrejo, su costo en Dollar Tree es de $1.25 dólares las 3.53 onzas, mientras que en Target 6 onzas cuesta $12,99 dólares.

Palitos de canela para tostar franceses Eggo, el precio en Dollar Tree es de $3,00 dólares, en cambio en Target se consiguen por hasta $3,19 dólares.

Bocadillos de frutas de Welch, 3 unidades en Dollar Tree valen $1,25 dólares, mientras que en Target 40 unidades se consiguen por $9.39 dólares.

Sigue leyendo: