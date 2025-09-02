Lujo a precio asequible: 5 artículos exclusivos en Nordstrom Rack para septiembre

Otoño está a la vuelta de la esquina y con él, la renovación de armario con prendas exclusivas para la temporada que no te pueden faltar, por esa razón te presentamos una lista con sugerencia de lujo a precios asequibles.

Una de las cadenas minoristas que ya está refrescando sus anaqueles es Nordstrom Rack con las marcas favoritas de los consumidores de excelente calidad y bajos precios que de seguro no te querrás perder.

Mocasines para mujer Sam Edelman Loraine Regal Bit, tiene un costo de $69.97 dólares son perfectos para el uso diario, destacan por su tejido de tercio pelo, tienen varias tallas y para esta temporada estarán disponibles.

Suéter extragrande de lana y cachemira con punto de cable FRAME, su costo es de $238.97 dólares está confeccionado con hilos de lana, es holgado y perfecto para los días de frío.

Zapatillas altas Converse Chuck Taylor All Star, su precio es de $49.97 dólares en la cadena minorista es sin duda un lujo discreto, tienen tallas tanto para hombre como mujer, así como diferentes colores.

Bolso hobo convertible Jody de Rebecca Minkoff, su costo en la cadena minorista es de $199.97 dólares es espacioso y el estilo es único.

Reloj de pulsera Tissot T-Wave, su precio es de $299.97 dólares en Nordstrom Rack, este accesorio tiene una apariencia delicada y sutil que genera muchos elogios. En otras cadenas puede llegar a costar hasta $500 dólares.

