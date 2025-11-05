Dollar Tree se adelanta a la Navidad y tiene estas 7 ofertas para decorar tu hogar

¿Estás buscando decoraciones navideñas para tu hogar, pero tu presupuesto es ajustado? Dollar Tree tiene todo lo que necesitas para darle un toque festivo a tu casa sin gastar una fortuna. Desde adornos rústicos hasta pequeños detalles que puedes agregar a tus regalos, esta tienda se ha convertido en un destino clave para los que desean decorar con estilo a precios irresistibles.

Si no quieres que te ganen las mejores ofertas, aquí te dejamos las 7 decoraciones navideñas más populares de Dollar Tree que están arrasando en ventas.

Decoraciones rústicas para regalos envueltos

Estas decoraciones de regalo con un estilo rústico son un éxito en Dollar Tree. Cada uno de estos regalos decorados con follaje y bayas invernales realistas cuesta solo $7. Son ideales para colocar sobre repisas, en la entrada o debajo del árbol. “¡Fantástico! Me encantan estas cajas. ¡Les añadiré luces debajo!” comenta una clienta. Precio: $7

Frazadas festivas

Para una decoración navideña acogedora, las mantas de Dollar Tree son una excelente opción. Esta manta de poliéster impres de Navidad de 50×60 pulgadas cuesta solo $6. Perfectas para dar un toque navideño en cualquier rincón de la casa o incluso como regalo. Vienen en cuatro diseños diferentes.

Precio: $6

Vasos para Santa

Qué mejor manera de mantener viva la magia navideña. Estos vasos de leche para Santa Claus cuestan solo $1.50 y tienen una capacidad de 16 onzas. Ideales para servir la leche y las galletas, o para disfrutar de bebidas navideñas durante toda la temporada. Son perfectos para los más pequeños de la casa.

Precio: $1.50

Guirnaldas coloridas

Las Guirnaldas de Bolas de Navidad de Christmas House han sido un éxito entre los compradores, y no es para menos. Con opciones de colores vibrantes y un precio de solo $7, son ideales para adornar cualquier espacio. Eso sí, ¡se agotan rápidamente! Algunos compradores han sugerido que se deberían hacer pedidos por adelantado Precio: $7

Campanas navideñas para las puertas

Estos Christmas Door Hangers, disponibles por $1.50, añaden un toque festivo y acogedor a cualquier puerta. Con diseños como copos de nieve, estrellas y árboles de Navidad, estos adornos de estilo rústico son perfectos para darle un aire campestre y vintage a tu hogar. Precio: $1.50

Figuritas de Santa Claus

Las figuritas de Santa Claus de Dollar Tree son otra de las favoritas de los compradores. Con un precio de $7, estas figuras de aspecto realista están disponibles en varios colores y son perfectas para usarlas como centro de mesa, adornos para guirnaldas o para darle vida a cualquier rincón de la casa. Precio: $7

Mini cubos de Santa Claus

Este mini cubo de Santa que cuesta solo $1.50, es una decoración única y versátil. Con diseño de traje de Santa, este cubo puede usarse para todo, desde macetas para flores de Pascua hasta organizadores de mesa o incluso para crear cestas de regalo. Precio: $1.50

