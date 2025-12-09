JCPenney anuncia el cierre de una tienda en California

La cadena de tiendas departamentales de Estados Unidos, JCPenney, anunció recientemente el cierre de otra de sus tiendas ubicadas en California en medio de un año de varios cierres por el bajo rendimiento.

De acuerdo con el comunicado, la sucursal que cerrará estaba ubicada en centro comercial Stoneridge en Pleasanton en el área de la Bahía de San Francisco en California.

“Estamos agradecidos con nuestros dedicados asociados y los clientes leales que han comprado en nuestra sucursal de Pleasanton, CA, a lo largo de los años”, dijo JCPenney en su comunicado tanto a los clientes como a los trabajadores.

Según JCPenney, el cierre se efectuará el 22 de febrero del próximo año, y hasta los momentos, no se tiene claro si los trabajadores afectados por el cierre serán reubicados a otras tiendas cerca del Área de la Bahía.

“No pudo continuar con nuestros términos de arrendamiento actuales para esta ubicación de tienda y no pudo encontrar otra ubicación adecuada en el mercado”, explicó la cadena minorista.

Además de este cierre, este año a mediados de noviembre, el minorista cerró sus instalaciones en Alliance Supply Chain en Haslet, Texas. Debido a una declaración de bancarrota en 2020, la cadena departamental se ha enfrentado a grandes desafíos, incluyendo la perdida de varias de sus tiendas.

