Kroger anuncia cierre de instalaciones automatizadas en Estados Unidos

Esta semana, el supermercado estadounidense Kroger anunció que para enero 2026 se planea el cierre de tres centros de distribución automatizada que funcionaban en al menos tres estados del país.

De acuerdo con el comunicado de la cadena minorista, el cierre es con el propósito de mejorar el servicio de entrega. “Estamos tomando medidas decisivas para facilitar las compras, ofrecer tiempos de entrega más rápidos, brindar más opciones a nuestros clientes y esperamos lograr un crecimiento rentable de las ventas como resultado”, destacó Ron Sargent, presidente y director ejecutivo de Kroger.

El minorista detalla que los centros que cerrarán están ubicados en Pleasant Prairie, Wisconsin; Frederick, Maryland, y Groveland, Florida. Aunque el cierre tiene un objetivo, Sargent destacó que espera que esta decisión no tenga un impacto negativo en sus ventas.

Para el CEO, “el comercio electrónico sigue siendo una parte fundamental para atender a los clientes que buscan una mejor relación calidad-precio”, dijo. Por lo tanto, se espera que los cierres tengan un beneficio operativo en esta área de aproximadamente $400 millones de dólares el próximo año.

Finalmente, la compañía aseguró que ha estado fortaleciendo sus alianzas con cadenas de entrega para la mejora de sus servicios en línea, siendo esta una estrategia de reestructuración y entre ellas se incluye las populares Instacart, DoorDash y Uber Eats.

