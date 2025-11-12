Target rebaja 3,000 productos para la temporada de fiestas

Este 11 de noviembre, Target anunció que reducirá los precios de 3,000 productos para la temporada de fiestas, en un esfuerzo por ayudar a los consumidores a estirar sus presupuestos. La cadena señala que la medida busca aliviar la carga de las familias ante la inflación, los aranceles y el aumento de los costos de alimentos y artículos de primera necesidad.

“Desde artículos básicos de despensa y productos para bebés hasta esenciales del hogar, estas reducciones de precios están diseñadas para hacer que las compras diarias sean más accesibles durante la temporada navideña”, señala Target en un comunicado.

Los descuentos comenzaron a aplicarse a inicios de noviembre y se extenderán hasta diciembre.

Aunque Target no reveló la lista completa de los artículos en oferta, compartió algunos ejemplos de productos con precios más bajos:

Kraft Mac & Cheese 11 oz ahora cuesta $1.69 dólares (antes $1.99 dólares).

(antes $1.99 dólares). Gerber Kids Snacks $2.99 dólares (antes $3.49 dólares).

Market Pantry Hickory Smoked Spiral-Cut Ham $1.49 dólares por libra (antes $2.49 dólares).

Pillsbury Pie Crust $3.19 dólares (antes $4.59 dólares).

También se incluyen frutas, extractos, medicamentos y productos de cuidado personal, como CeraVe Face Cleanser por $13.69 dólares (antes $16.99 dólares).

Además, Target destacó que su comida de Thanksgiving para cuatro personas, que cuesta menos de $20 dólares antes de impuestos, siendo este el precio más bajo de la historia para esta oferta.

La compañía enfatizó que estas acciones reflejan su compromiso por ayudar a las familias a manejar presupuestos ajustados durante las fiestas.

“Me enorgullece la rapidez con la que nuestro equipo redujo los precios de miles de artículos que nuestros clientes más necesitan”, declaró Lisa Roath, vicepresidenta ejecutiva y directora de comercialización de alimentos, artículos de primera necesidad y belleza de Target. “Es una labor importante que marcará la diferencia para las familias que gestionan presupuestos ajustados durante las fiestas. Y es una labor que refuerza el legado de Target de fortalecer las comunidades a través de nuestra forma de operar”.

El momento elegido por Target para aplicar estas rebajas coincide con una alta preocupación de los consumidores por obtener valor en sus compras. Neil Saunders, analista de la firma GlobalData, señaló que “Target ha identificado correctamente que el valor es la palabra clave para los consumidores esta temporada y muchos estarán buscando las mejores ofertas. Más personas que nunca comparan precios entre minoristas, por lo que Target necesita reducir precios para seguir siendo competitivo”.

Sin embargo, Saunders advirtió que la percepción de los precios en Target no es tan fuerte como la de Walmart u otros minoristas centrados en el valor, por lo que estos recortes podrían no ser suficientes para cambiar completamente esa imagen. Aun así, la medida representa un esfuerzo claro por ofrecer precios más accesibles y atraer a quienes buscan maximizar su presupuesto en una temporada de gastos intensos.

También te puede interesar: