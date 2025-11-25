Los 6 productos más baratos de Costco para ahorrar esta temporada

Debido a la elevada inflación y el costo de los aranceles, muchos artículos y productos han aumentado sus precios en los últimos meses; sin embargo, las cadenas minoristas siguen ofreciendo una variedad de ofertas y descuentos.

Tal es el caso de Costco, que cuenta con artículos más asequibles para esta temporada que de seguro los consumidores no se querrán perder, ya que no solo son de excelente calidad, sino que los hará ahorrarse unos cuantos centavos, y aquí te mostramos una lista:

Juego de vasos de acero inoxidable ThermoFlask, tienen un costo de $32.99 dólares, están disponibles en diferentes colores, son fáciles de transportar.

Sistema de sellado al vacío FoodSaver Preserve, su precio es de $129.99 dólares en la cadena minorista, es un kit completo que incluye la selladora manual y una amplia selección de rollos y bolsas.

Bombillas inteligentes Feit Electric Wi-Fi, su precio es de $24.99 dólares, no solo son ideales para automatizar aún más el hogar, sino que también, el Departamento de Energía de EE. UU. señaló que con estas bombillas se ahorra hasta un 75% de energía.

Calentador parabólico inclinable Presto HeatDish Plus, tiene un precio de $97.99 dólares, cuenta con un dial que le permite seleccionar la configuración adecuada, tiene un diseño único.

Barista de Keurig K-Café, su costo es de $99.99 dólares. Con este artículo sin duda se puede preparar un delicioso latte o capuchino.

Bicicleta plegable vertical Exerpeutic, su precio es de $199.99 dólares para los días de lluvia, intenso frío o poco tiempo, este artículo es perfecto porque podrá entrenar en casa, se puede ajustar su nivel de resistencia y cuenta con una pantalla digital para las métricas.

