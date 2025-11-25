Las mejores opciones de Aldi para tu cena de Acción de Gracias

A tan solo días de celebrar el Día de Acción de Gracias, muchos consumidores estadounidenses con presupuestos ajustados están buscando los mejores precios en alimentos para preparar la cena, y que mejor manera que disfrutar de las opciones que ofrece la cadena minorista Aldi.

Aunque el costo de muchos alimentos se ha disparado este año, los minoristas siguen presentándole a sus clientes variedad de opciones a precios asequible, sobre todo cuando se trata de celebrar fechas festivas.

Es por esa razón que aquí te mostramos una lista de lo que podrás encontrar en Aldi sin desaprovechar las delicias que ofrece la temporada a la vez que se ahorra unos cuantos centavos:

Pastel de calabaza enrollado de panadería, es de los platillos más comunes en la celebración, y en el minorista se puede comprar por $5.19 dólares.

Salsa de arándanos rojos Sweet Harvest Whole Berry, un ingrediente que sin duda puede faltar en la mesa de Acción de Gracias es este, así que en Aldi se podrá conseguir por tan solo $1.75 dólares.

Relleno hawaiano de salvia y cebolla del Chef’s Cupboard, es un clásico de esta festividad y se podrá comprar en Aldi por $1.55 dólares.

Masa para galletas de azúcar con forma de pavo de Pillsbury, tiene un costo de $3.86 dólares, ya está precortada en 20 pedazos que se pueden llevar al horno, tienen un adorable diseño.

Donas de sidra de manzana de Bake Shop, para deleitar el paladar Aldi ofrece estas delicias por $3.65 dólares.

