Qué tiendas estarán abiertas en Thanksgiving 2025 y cuáles cierran todo el día

El Thanksgiving Day suele ser una fecha en la que muchos comercios cierran sus puertas, especialmente para que sus empleados pasen el feriado con sus familias.

En este 2025, la tendencia se mantiene y la mayoría de las grandes cadenas en Estados Unidos estarán cerradas durante toda la jornada.

Sin embargo, varias tiendas (principalmente supermercados o negocios esenciales) operarán con horarios reducidos para quienes necesiten ingredientes de última hora o algún producto urgente.

Asimismo, reabren temprano para Black Friday con horarios extendidos.

Tiendas que estarán abiertas en Thanksgiving 2025

Algunas cadenas de supermercados funcionarán durante parte del día, aunque con horarios más cortos de lo habitual. Se recomienda verificar el horario específico de cada sucursal.

Cadenas del grupo Kroger

Incluyen Baker’s, City Market, Dillons, Food 4 Less, Foods Co, Fred Meyer, Fry’s, Gerbes, Jay C Food Store, King Soopers, Kroger, Mariano’s, Metro Market, Pay-Less, Pick’n Save, QFC, Ralphs, Ruler y Smith’s.

Operarán con horarios reducidos y cerrarán temprano.

Meijer : Abierto de 6:00 am a 5:00 pm.

: Abierto de Whole Foods : Abierto de 7:00 am a 1:00 pm.

: Abierto de Food Lion: Sus tiendas estarán abiertas hasta las 3:00 pm.

Tiendas que estarán cerradas en Thanksgiving

La mayoría de los grandes minoristas mantendrán sus puertas cerradas el jueves, retomando operaciones en la madrugada del Black Friday.