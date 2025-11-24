Qué tiendas estarán abiertas en Thanksgiving 2025 y cuáles cierran todo el día
Tiendas abiertas y cerradas en Thanksgiving 2025: horarios reducidos, cadenas que no operarán y lo que debes saber antes de salir de casa
El Thanksgiving Day suele ser una fecha en la que muchos comercios cierran sus puertas, especialmente para que sus empleados pasen el feriado con sus familias.
En este 2025, la tendencia se mantiene y la mayoría de las grandes cadenas en Estados Unidos estarán cerradas durante toda la jornada.
Sin embargo, varias tiendas (principalmente supermercados o negocios esenciales) operarán con horarios reducidos para quienes necesiten ingredientes de última hora o algún producto urgente.
Asimismo, reabren temprano para Black Friday con horarios extendidos.
Tiendas que estarán abiertas en Thanksgiving 2025
Algunas cadenas de supermercados funcionarán durante parte del día, aunque con horarios más cortos de lo habitual. Se recomienda verificar el horario específico de cada sucursal.
- Cadenas del grupo Kroger
Incluyen Baker’s, City Market, Dillons, Food 4 Less, Foods Co, Fred Meyer, Fry’s, Gerbes, Jay C Food Store, King Soopers, Kroger, Mariano’s, Metro Market, Pay-Less, Pick’n Save, QFC, Ralphs, Ruler y Smith’s.
Operarán con horarios reducidos y cerrarán temprano.
- Meijer: Abierto de 6:00 am a 5:00 pm.
- Whole Foods: Abierto de 7:00 am a 1:00 pm.
- Food Lion: Sus tiendas estarán abiertas hasta las 3:00 pm.
Tiendas que estarán cerradas en Thanksgiving
La mayoría de los grandes minoristas mantendrán sus puertas cerradas el jueves, retomando operaciones en la madrugada del Black Friday.
- Ace Hardware: La mayoría de sus locales cerrará, aunque algunas tiendas independientes podrían mantener horarios particulares.
- Aldi: Cerrado durante todo el feriado.
- Athleta: La mayor parte de las tiendas no abrirá.
- Banana Republic: Operará cerrado, con horarios de Black Friday disponibles en línea.
- Best Buy: Las tiendas volverán a abrir el viernes con horarios especiales.
- Costco: Sus almacenes no operarán el jueves.
- Dick’s Sporting Goods: Cerrado; abrirá el viernes desde temprano.
- Gap: La mayoría de sus tiendas no abrirá el Día de Acción de Gracias.
- Hobby Lobby: Cerrado todo el día; reabre el viernes a las 8:00 am.
- Home Depot: No operará durante el jueves.
- HomeGoods y Homesense: Ambas cadenas permanecerán cerradas, reabriendo el viernes a las 7:00 am.
- IKEA: Cerrado para el feriado; horarios del Black Friday varían por localidad.
- JCPenney: Cerrado el jueves; abrirá a las 5:00 am del viernes.
- Kohl’s: Las tiendas volverán a abrir el viernes a las 5:00 am.
- Lowe’s: Cerrado durante el feriado; reabre a las 6:00 am el viernes.
- Macy’s: Cerrado el jueves; reanuda actividades el viernes desde las 6:00 am.
- Marshalls: Cerrado, con reapertura el viernes a las 7:00 am.
- Old Navy: Mayormente cerrado; horarios específicos pueden verificarse en línea.
- Petco: Cerrado el jueves; abre a las 8:00 am el viernes.
- PetSmart: Cerrado el Día de Acción de Gracias, abierto a las 7:00 am al día siguiente.
- REI: Cerrado tanto jueves como viernes, como parte de su iniciativa “opt outside”.
- Sam’s Club: Cerrará por el feriado; retoma sus horarios regulares el viernes.
- Target: Cerrado en todo el país el jueves.
- Trader Joe’s: No abrirá el Día de Acción de Gracias.
- TJ Maxx: Cerrado, reabriendo a las 7:00 am el viernes.
- Walgreens: La mayoría de las tiendas cerrará, pero las sucursales 24 horas sí operarán.
- Walmart: Cerrado durante el jueves; horarios normales regresan el viernes.