Cuándo se celebra el Thanksgiving Day 2025

El Día de Acción de Gracias, conocido en inglés como Thanksgiving Day, es una de las festividades más importantes en Estados Unidos. De hecho, para algunas familias llega a ser más destacado que la Navidad.

Por tradición, cada año se festeja el cuarto jueves de noviembre, una fecha que reúne a millones de familias alrededor de la mesa para compartir, agradecer y mantener viva una celebración con más de cuatro siglos de historia.

En 2025, el Thanksgiving se celebrará el jueves 27 de noviembre.

Cómo se celebra el Thanksgiving Day en la actualidad

El Día de Acción de Gracias es un momento de reunión familiar, por lo que en días previos, los principales aeropuertos de Estados Unidos se colapsan. Millones de personas viajan a lo largo del país para compartir una cena con pavo horneado, el plato principal.

Además de la comida, el día está lleno de tradiciones: el desfile de Macy’s en Nueva York, los partidos de fútbol americano, los actos de caridad y las cenas comunitarias son parte esencial de la jornada.

También marca el inicio oficial de la temporada navideña, ya que al día siguiente se celebra el Black Friday, el gran evento de rebajas en tiendas físicas y en línea.

Origen del Día de Acción de Gracias

El primer Thanksgiving se remonta a 1621, cuando los colonos ingleses asentados en Plymouth (actual estado de Massachusetts) organizaron una gran comida junto a los nativos americanos wampanoag para agradecer la cosecha obtenida tras un invierno devastador.

Durante tres días compartieron alimentos como pavo, calabazas, maíz y frutas secas, dando inicio a una costumbre que simboliza gratitud y unión.

Más de un siglo después, en 1789, el presidente George Washington proclamó el Día de Acción de Gracias como una celebración nacional.

Sin embargo, no fue hasta 1863, durante la presidencia de Abraham Lincoln, que se estableció oficialmente como el último jueves de noviembre. Finalmente, en 1941, el Congreso de Estados Unidos decretó por ley que el Thanksgiving se celebraría el cuarto jueves de noviembre, fecha que se mantiene hasta hoy.