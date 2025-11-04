window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Oreo lanza 6 nuevos sabores por Thanksgiving: pavo, arándanos y más

Oreo celebra Thanksgiving con seis sabores inspirados en la cena tradicional, disponibles en edición limitada desde finales de octubre

Estos sabores festivos por Thanksgiving se suman a una larga lista de colaboraciones y lanzamientos especiales de Oreo.

Por  Alberto Daniel Barboza

La compañía Oreo desea mantener viva su tradición de sorpresas ante eventos especiales: ha lanzado una línea especial de galletas inspiradas en los sabores clásicos del Día de Acción de Gracias o Thanksgiving.

La colección, llamada Oreo Thanksgiving Dinner Inspired Cookies, reúne seis nuevos sabores que reinterpretan los platillos más icónicos de la celebración.

Los nuevos sabores de Oreo para Thanksgiving

Evocando las recetas y preparaciones más típicas, los sabores son:

  • Pavo con salsa
  • Batata
  • Maíz cremoso
  • Tarta de manzana y caramelo
  • Pastel de calabaza
  • Salsa de arándanos

Según describe Oreo en su sitio web oficial, cada sabor está cubierto con una capa de dulce de leche y viene intercalado entre las clásicas obleas de Oreo, lo que le añade un toque festivo y original.

Disponibilidad y precio

Las Oreo de Thanksgiving, de edición limitada, están disponibles desde el 29 de octubre, pero solo pueden adquirirse a través del sitio web oficial de la marca. El empaque viene en una lata de estilo nostálgico, diseñada especialmente para coleccionistas o como regalo alusivo a la temporada.

Asimismo, cada paquete contiene 12 galletas (dos por cada sabor) y tiene un precio de $19.99.

Estos sabores festivos se suman a una larga lista de colaboraciones y lanzamientos especiales de Oreo. En mayo, la marca se unió a Selena Gomez para crear una edición limitada con sabor a horchata, mientras que en junio relanzó sus populares galletas con sabor a tarta de arándanos, que no se veían en tiendas desde 2017.

También hubo una alianza con Reese’s que dio origen a la Reese’s Oreo Cup, una mezcla entre crema de cacahuate, chocolate y trocitos de Oreo.

