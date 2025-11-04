Oreo lanza 6 nuevos sabores por Thanksgiving: pavo, arándanos y más

La compañía Oreo desea mantener viva su tradición de sorpresas ante eventos especiales: ha lanzado una línea especial de galletas inspiradas en los sabores clásicos del Día de Acción de Gracias o Thanksgiving.

La colección, llamada Oreo Thanksgiving Dinner Inspired Cookies, reúne seis nuevos sabores que reinterpretan los platillos más icónicos de la celebración.

Los nuevos sabores de Oreo para Thanksgiving

Evocando las recetas y preparaciones más típicas, los sabores son:

Pavo con salsa

Batata

Maíz cremoso

Tarta de manzana y caramelo

Pastel de calabaza

Salsa de arándanos

Según describe Oreo en su sitio web oficial, cada sabor está cubierto con una capa de dulce de leche y viene intercalado entre las clásicas obleas de Oreo, lo que le añade un toque festivo y original.

Disponibilidad y precio

Las Oreo de Thanksgiving, de edición limitada, están disponibles desde el 29 de octubre, pero solo pueden adquirirse a través del sitio web oficial de la marca. El empaque viene en una lata de estilo nostálgico, diseñada especialmente para coleccionistas o como regalo alusivo a la temporada.

Asimismo, cada paquete contiene 12 galletas (dos por cada sabor) y tiene un precio de $19.99.

Estos sabores festivos se suman a una larga lista de colaboraciones y lanzamientos especiales de Oreo. En mayo, la marca se unió a Selena Gomez para crear una edición limitada con sabor a horchata, mientras que en junio relanzó sus populares galletas con sabor a tarta de arándanos, que no se veían en tiendas desde 2017.

También hubo una alianza con Reese’s que dio origen a la Reese’s Oreo Cup, una mezcla entre crema de cacahuate, chocolate y trocitos de Oreo.

