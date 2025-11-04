Oreo lanza 6 nuevos sabores por Thanksgiving: pavo, arándanos y más
Oreo celebra Thanksgiving con seis sabores inspirados en la cena tradicional, disponibles en edición limitada desde finales de octubre
La compañía Oreo desea mantener viva su tradición de sorpresas ante eventos especiales: ha lanzado una línea especial de galletas inspiradas en los sabores clásicos del Día de Acción de Gracias o Thanksgiving.
La colección, llamada Oreo Thanksgiving Dinner Inspired Cookies, reúne seis nuevos sabores que reinterpretan los platillos más icónicos de la celebración.
Los nuevos sabores de Oreo para Thanksgiving
Evocando las recetas y preparaciones más típicas, los sabores son:
- Pavo con salsa
- Batata
- Maíz cremoso
- Tarta de manzana y caramelo
- Pastel de calabaza
- Salsa de arándanos
Según describe Oreo en su sitio web oficial, cada sabor está cubierto con una capa de dulce de leche y viene intercalado entre las clásicas obleas de Oreo, lo que le añade un toque festivo y original.
Disponibilidad y precio
Las Oreo de Thanksgiving, de edición limitada, están disponibles desde el 29 de octubre, pero solo pueden adquirirse a través del sitio web oficial de la marca. El empaque viene en una lata de estilo nostálgico, diseñada especialmente para coleccionistas o como regalo alusivo a la temporada.
Asimismo, cada paquete contiene 12 galletas (dos por cada sabor) y tiene un precio de $19.99.
Estos sabores festivos se suman a una larga lista de colaboraciones y lanzamientos especiales de Oreo. En mayo, la marca se unió a Selena Gomez para crear una edición limitada con sabor a horchata, mientras que en junio relanzó sus populares galletas con sabor a tarta de arándanos, que no se veían en tiendas desde 2017.
También hubo una alianza con Reese’s que dio origen a la Reese’s Oreo Cup, una mezcla entre crema de cacahuate, chocolate y trocitos de Oreo.
