Pepino con bicarbonato: por qué recomiendan licuarlo y qué uso tiene

La combinación de bicarbonato de sodio con pepino se ha vuelto tendencia en redes sociales, debido a la utilidad que ofrece dentro y fuera de la cocina. Al licuarlos juntos obtienes un remedio casero que puedes aprovechar de diferentes maneras.

El pepino destaca por ser rico en agua y compuestos naturales, además de refrescante, con un aroma que actúa como repelente suave. Por su parte, el bicarbonato posee propiedades desinfectantes.

Para qué sirve licuar pepino con bicarbonato de sodio

Una de las recomendaciones más populares consiste en utilizar la mezcla como repelente natural contra ratas y cucarachas, dos de las plagas domésticas más molestas y difíciles de eliminar.

De acuerdo con el creador de contenido “El Profeturo“, cuyo video sobre el tema supera los 1.4 millones de visualizaciones, este truco es económico y seguro.

Al combinar pepino con bicarbonato de sodio ontienes un repelente efectivo contra las plagas mencionadas, provocando una reacción en sus organismos que los aleja del entorno. En la licuadora también debes añadir azúcar y harina de trigo, para atraerlos y afectarlos.

Así se prepara:

Corta el pepino en rodajas medianas

En un recipiente, mezcla dos cucharadas de azúcar, dos de bicarbonato y dos de harina de trigo

Agrega un poco de agua hasta obtener una pasta ligera

Coloca una cucharada de la mezcla sobre cada rodaja de pepino

Distribuye las rodajas en rincones donde suelen aparecer ratas o cucarachas

Según el youtuber, este método resulta eficaz si se aplica de forma constante y se renueva cada pocos días.

Además de ser una alternativa natural y sin olor fuerte, este truco evita el uso de pesticidas industriales, que pueden ser tóxicos para niños o mascotas.

