Entre cohetes y sabores cósmicos: el Centro Espacial Kennedy vive su mejor temporada del año

El otoño ha alineado las estrellas para los amantes de la ciencia, la gastronomía y los viajes. El Kennedy Space Center Visitor Complex, recién nombrado la atracción número uno de Estados Unidos por los Tripadvisor Travellers’ Choice Awards 2025, celebra una temporada estelar con dos experiencias únicas: el boleto ilimitado Come Back 2025 y el festival gastronómico Taste of Space, que continúa hasta el 16 de noviembre.

Un pase para volver una y otra vez

El nuevo Come Back 2025 Ticket permite visitar el complejo todas las veces que se desee hasta el 31 de diciembre de 2025, pagando solo el precio de una entrada de dos días: 91 dólares para adultos y 81 para niños.

La oferta ?disponible exclusivamente en línea o por teléfono (+1 855-433-4210) hasta el 16 de noviembre? ofrece una oportunidad excepcional para explorar el corazón del programa espacial estadounidense sin límite de visitas.

A solo 45 minutos de Orlando, el Kennedy Space Center combina historia, innovación y emoción en un mismo lugar. Una de sus novedades es The Gantry at LC-39, una experiencia inmersiva que reinterpreta la estructura de lanzamiento utilizada en las misiones Apolo y del transbordador espacial.

Desde su plataforma, los visitantes disfrutan vistas panorámicas de 360° de los pads de lanzamiento activos y acceden a exhibiciones interactivas que conectan la exploración espacial con la belleza natural de la costa de Florida.

Sabor a espacio: el festival Taste of Space 2025

Hasta el 16 de noviembre, el complejo celebra su edición más ambiciosa del festival Taste of Space, una propuesta que mezcla cocina, entretenimiento y divulgación científica a través de tres experiencias principales para los viajeros:

Fall Bites! (3 oct – 16 nov) ofrece platillos de temporada en el Orbit Café y Moon Rock Café: chile de lentejas con chips de tortilla, spaetzle con mantequilla marrón y champiñones, sándwich de escalope de cerdo o pastel Bundt de chocolate con salsa de frambuesa.

Celebrity Chef Edition (15 de noviembre) cerrará la temporada con una velada única para conmemorar los 25 años de la Estación Espacial Internacional. Los chefs Jet Tila, Amanda Freitag y Jon Ashton cocinarán en vivo junto a los astronautas Robert Cabana, Nicole Stott y Michael López-Alegría, combinando gastronomía y exploración.

Las entradas para esta experiencia cuestan 175 dólares (demostración y degustación), y la cena formal posterior, con menú de autor y convivencia directa con los chefs y astronautas, 499 dólares. Ambas están disponibles en kennedyspacecenter.com.

Más que un parque temático: una cápsula del tiempo y del futuro

El Kennedy Space Center, además de un destino turístico, es una cápsula viva de la historia moderna. Aquí se puede caminar bajo el cohete Saturn V, observar el transbordador Atlantis suspendido en el aire y escuchar en primera persona a astronautas veteranos relatar cómo se siente abandonar la atmósfera terrestre.

Dos visitantes contemplan los motores del cohete Saturn V en el Centro Apolo/Saturno V del Complejo de Visitantes del Centro Espacial Kennedy. Crédito: Cortesía

Su mezcla de educación, entretenimiento y emoción lo convierte en un referente global del llamado edutainment: aprender mientras se vive una experiencia irrepetible.

La incorporación de The Gantry at LC-39 y la nueva edición de Taste of Space refuerzan esa misión: inspirar a nuevas generaciones a mirar hacia las estrellas con los pies firmes sobre la Tierra… y quizá con un cóctel en la mano.

Cómo aprovechar la temporada

Para los viajeros hispanohablantes que visitarán Florida en noviembre, esta es una de las mejores épocas del año. El boleto Come Back 2025 puede usarse todas las veces que se quiera antes de que termine el año.

El clima templado, las jornadas con menor afluencia y la combinación de ciencia, comida y cultura hacen del Kennedy Space Center una parada ideal para complementar escapadas a Orlando, Cocoa Beach o Titusville.

Conviene adquirir las entradas al menos un día antes de la visita y revisar el calendario de lanzamientos, ya que algunos sectores pueden cerrarse durante actividades espaciales activas.



📍 Información útil

Sitio oficial: www.kennedyspacecenter.com

Teléfono: +1 855-433-4210

Distancia desde Orlando: 72 km (aprox. 45 min en auto)

Festival Taste of Space: hasta el 16 de noviembre de 2025

Promoción Come Back 2025: venta hasta el 16 de noviembre de 2025



Entre cohetes y sabores cósmicos, el Centro Espacial Kennedy ofrece este otoño una experiencia difícil de igualar: un viaje al futuro de la humanidad? con sabor a otoño.

