Siesta Beach: la mejor playa en Estados Unidos en 2025, según TripAdvisor 

La arena blanca y el agua cristalina del Golfo de México le han dado el lugar de honor a Siesta Beach, en Florida. Este 2025, la popular playa fue nombrada por TripAdvisor como la número uno en Estados Unidos y la cuarta mejor a nivel mundial en los Travelers’ Choice Awards, reconocimiento basado en las reseñas de millones de viajeros.

El anuncio reafirma lo que muchos visitantes ya sabían: Siesta Beach es un verdadero paraíso. Con su arena compuesta en un 99% por cuarzo, suave al tacto y fresca incluso en los días más calurosos, se ha convertido en un destino imperdible para quienes buscan combinar belleza natural con comodidad.

Las playas mejor valoradas en 2025

Según TripAdvisor, estas son las playas que encabezaron la lista mundial de este año:

1. Whitehaven Beach , Australia

, Australia 2. Ka’anapali Beach , Hawái, EE.UU.

, Hawái, EE.UU. 3. Eagle Beach , Aruba

, Aruba 4. Siesta Beach , Florida, EE.UU.

, Florida, EE.UU. 5. Grace Bay Beach, Islas Turcas y Caicos

Además de ocupar el cuarto lugar global, Siesta Beach fue reconocida como la mejor dentro de Estados Unidos, superando a destinos tan icónicos como Ka’anapali en Hawái y Clearwater Beach, también en Florida.

¿Por qué Siesta Beach es tan especial?

El arenal de más de 13 kilómetros en Siesta Key, cerca de Sarasota, no solo destaca por su belleza visual. Según TripAdvisor, su arena única, el agua tranquila del Golfo y sus servicios accesibles hacen que la experiencia sea cómoda tanto para familias como para viajeros solitarios. Los visitantes resaltan la limpieza del lugar, la facilidad para estacionar y la cercanía con bares y restaurantes.

Además, la playa cuenta con baños públicos, áreas de picnic y accesos adaptados, lo que la convierte en un destino inclusivo. No es de extrañar que los usuarios la califiquen como “relajante, hermosa y perfecta para desconectarse”.

Cómo llegar y qué hacer en Siesta Beach

Para llegar a este rincón del Golfo de México, el aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional de Sarasota-Bradenton (SRQ), a unos 30 minutos en auto. También se puede acceder desde Tampa o Fort Myers, que están a poco más de una hora de distancia.

Las actividades en Siesta Beach son tan variadas como sus visitantes: desde nadar en sus aguas tranquilas hasta practicar deportes de playa, caminar por su extenso arenal o simplemente relajarse bajo el sol. Por la noche, el área de Siesta Key Village ofrece restaurantes, bares y tiendas que complementan la experiencia con un ambiente animado y acogedor.

La zona también es conocida por sus impresionantes puestas de sol, consideradas entre las más bellas del Golfo, lo que convierte cada visita en un espectáculo inolvidable.

