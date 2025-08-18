Dos estadounidenses mueren ahogados en un lapso de 3 horas en el mismo resort de las Bahamas

El viernes pasado, dos estadounidenses perdieron la vida en Celebration Key en las Bahamas, un resort de 600 millones de dólares abierto en julio y exclusivo para huéspedes de Carnival Cruise Line.

Según la línea de cruceros, uno de los fallecidos era pasajero del Mardi Gras y el otro del Carnival Elation, ambos viajaban con sus familias.

El primer incidente ocurrió poco antes del mediodía, cuando un hombre de 79 años practicaba snorkel en la playa y perdió el conocimiento. A pesar de la intervención de un socorrista que le administró RCP, el hombre fue declarado muerto por los médicos.

Aproximadamente a las 2:30 p. m., una mujer de 74 años fue encontrada inconsciente en la piscina del resort. Los esfuerzos de reanimación tampoco tuvieron éxito y fue declarada muerta.

Investigación y respuesta del resort

La Real Fuerza Policial de las Bahamas lidera la investigación de ambos incidentes y se realizarán autopsias para determinar la causa exacta de las muertes.

Carnival Cruise Line aseguró que coopera con las autoridades y expresó sus condolencias: “Nuestros pensamientos y oraciones están con los huéspedes y sus familias. Contamos con socorristas capacitados y personal médico que responde con prontitud”, indicó la compañía en un comunicado reseñado por ABC News.

El sábado, un estadounidense de 63 años sufrió un ataque de tiburón mientras practicaba pesca submarina en Big Grand Cay, Bahamas. El hombre recibió atención médica en una clínica local y posteriormente fue trasladado en avión a Estados Unidos para continuar su tratamiento por lesiones graves, según la policía.

