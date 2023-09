Joven de 19 años de Texas cayó por la borda de un crucero de Royal Caribbean

La línea de cruceros Royal Caribbean informó que el martes un pasajero de 19 años cayó por la borda de un crucero en el Caribe, por lo que se mantiene una búsqueda activa.

Un familiar del residente desaparecido de Texas, Sigmund Ropich, dijo que la familia está desesperada por respuestas y no ha obtenido mucha información de los funcionarios de la Guardia Fronteriza cubana, que dirigen la búsqueda.

“Solo queremos que nuestro hermano esté en casa. Están tardando demasiado y apenas nos dicen nada”, dijo a CNN su hermana Savannah Ropich, confirmando que era un pasajero en el viaje.

El barco Wonder of the Seas de Royal Caribbean zarpó el 27 de agosto de Puerto Cañaveral, Florida, para un viaje de siete días por el Caribe occidental, según un itinerario.

No está claro cómo el joven de 19 años cayó por la borda ni exactamente cuánto tiempo estuvo en el agua antes de que comenzara su búsqueda.

La tripulación a bordo del barco “lanzó inmediatamente una operación de búsqueda y rescate y está trabajando estrechamente con las autoridades locales”, dijo Royal Caribbean en un comunicado el miércoles.

Jenna Izzo, residente de Rhode Island, que estaba en el crucero, utilizó una aplicación de grabación de voz para capturar el momento en que el capitán les contó a los pasajeros sobre la búsqueda.

“De hecho, tenemos un informe de un hombre al agua. Hemos reducido la velocidad del barco”, dijo el capitán del barco a los pasajeros por el intercomunicador, según la nota de voz que Izzo compartió con CNN.

“Hemos dado la vuelta y volvemos a la posición que teníamos en ese momento. Comenzaremos las operaciones de búsqueda y rescate con nuestro bote de rescate, con nuestro foco, con nuestra tripulación afuera y a punto de buscar y escuchar cualquier cosa”, continúo la grabación.

Izzo también capturó un video nocturno que muestra a un equipo de rescate usando el foco del barco para buscar en las aguas. El crucero buscó durante tres horas antes de continuar hacia Gran Caimán, según Izzo.

La Guardia Fronteriza cubana lidera ahora la búsqueda de Ropich, según la hermana de Ropich y un portavoz de la Guardia Costera de Estados Unidos lo confirmó a CNN.

Savannah Ropich dijo el viernes que el consulado de Estados Unidos se comunicó con la familia y dijo que la Guardia Fronteriza cubana “detendrá la búsqueda en el océano y solo hará una búsqueda costera y terrestre”.

El barco, que tiene una capacidad para 5.606 huéspedes, regresará a Puerto Cañaveral el 3 de septiembre, según la compañía.

A finales de mayo un hombre también cayó por la borda de un crucero Carnival Magic que viajaba frente a la costa de Florida.

El acompañante de Ronnie Peale Jr., de 35 años, denunció su desaparición el lunes por la tarde y “una revisión inicial de las imágenes de seguridad del circuito cerrado confirma que se inclinó sobre la barandilla del balcón de su camarote y se tiró al agua aproximadamente a las 4:10 a. m. del lunes“, dijo Carnival Cruise Line en un comunicado a ABC.

Su pareja, Jennilyn Blosser, le dijo al portal WRIC que las imágenes lo mostraban inclinado sobre la barandilla y que parece que se cayó accidentalmente.

“No es como si estuviera saltando, como saben, no fue así en absoluto”, dijo Blosser a la estación.

Peale, de New Hope, Virginia, estaba en su primer crucero y estaba celebrando el cumpleaños de Blosser con su familia, dijo su madre Linda Peale.

