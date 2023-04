México suspendió la búsqueda de tres estadounidenses desaparecidos a bordo de un velero

A través de un comunicado de prensa la Guardia Costera de los Estados Unidos dio a conocer que la Armada de México (SEMAR) suspendió definitivamente la búsqueda de tres estadounidenses a bordo de un velero Ocean Bound del que se supo por última vez el 4 de abril cerca de Mazatlán, Sinaloa.

El Distrito 11 de la Guardia Nacional indicó que la búsqueda se suspendió después de que SEMAR de la mano de la Guardia Costera de los Estados Unidos realizaran una búsqueda de 281 horas acumuladas que al final cubrieron un total de 200,057 millas náuticas, un área más grande que el estado de California, frente a la costa del Pacífico de México sin señales de velero desaparecido ni de sus pasajeros.

“Nuestro socio internacional de búsqueda y rescate, México, llevó a cabo una búsqueda exhaustiva con la Guardia Costera de los Estados Unidos y Canadá proporcionando recursos de búsqueda adicionales”, dijo el Cmdr. Gregory Higgins, jefe del centro de comando, Distrito 11 de la Guardia Costera.

Y agregó que “los activos de la SEMAR y la Guardia Costera de los Estados Unidos trabajaron mano a mano en todos los aspectos del caso. Desafortunadamente, no encontramos evidencia del paradero de los tres estadounidenses o de lo que pudo haber sucedido. Nuestro más sentido pésame a las familias y amigos de William Gross, Kerry O’Brien y Frank O’Brien”.

Tras la desaparición de los estadounidenses, la Guardia Costera instó a los marineros a proporcionar a una persona en tierra compartir su plan de flotación, lo que permitió en su momento a la Guardia Costera de los Estados Unidos que fuera notificada cuando los marineros desaparecidos no se pusieron en contacto con sus familias.

Además, resaltaron la importancia de viajar con un racionaliza de indicación de posición electrónica (EPIRB) registrada de 406 MHz para notificación automática en emergencias.

Hasta el momento se sabe que los tres estadounidenses partieron de Mazatlán el pasado 4 de abril en ruta a San Diego, California, con planes de detenerse en Cavo San Lucas el 6 de abril, reportarse y reaprovisionarse, sin embargo, su plan no se cumplió; no se reportaron y tampoco llegaron a Cabo San Lucas.

La Guardia Costera también señaló que los coordinadores de búsqueda y rescate no tardaron en ponerse en contacto con las marinas de Baja California, México, pero indicaron que no había avistado la embarcación. A la par se emitieron transmisiones de información marítima urgente por radio VHF, pero no hubo respuesta adicional.

Los involucrados en la búsqueda por parte de la Guardia Costera de EE.UU.

La estación aérea de la Guardia Costera Sacramento C-27Spartan aviones

Cortador de la Guardia Costera activo

Cortador de la Guardia Costera Benjamin Bottoms.

Del lado de SEMAR:

Bote salvavidas a motor de 47 pies

Barco de respuesta de 33 piesBuques de la SEMAR

Rey del aire 350ER

Buque naval canadiense: HMCS Edmonton

Sigue leyendo:

• Una ballena hundió su barco: la historia de cuatro amigos que quedaron varados en medio del Pacífico

• Mujer aparentemente saltó por la borda de un crucero con destino a Florida

• Una docena de migrantes es rescatada por la Guardia Costera frente a las costas del Condado de Orange