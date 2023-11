Acusan a dos turistas de robar casi $13,000 dólares en esculturas de un crucero Carnival

El FBI acusó a dos turistas de robar esculturas por un valor de casi $13,000 dólares de un crucero de Carnival que partió recientemente desde desde Baltimore a las Bermudas.

En su sitio web, Carnival Cruise Line dice que sus barcos cuentan con una colección de bellas artes en constante cambio y promociona sus subastas a bordo, invitando a los clientes a “beber un poco de champán, explorar la galería y ofertar por una pieza para llevarse a casa como recuerdo de viaje.”

Según el FBI, los dos turistas supuestamente se llevaron a casa dos piezas caras del barco Carnival Legend hace poco más de un mes sin pujar, ni siquiera pagar nada.

El dúo aún no ha sido acusado, de acuerdo con información reseñada por ABC News.

En documentos judiciales presentados el martes ante un tribunal federal de Baltimore, solicitando permiso para obtener una orden de registro, el FBI dice que un subastador de arte que trabajaba en el barco descubrió las dos piezas faltantes el 1 de octubre, el día después de que el barco regresara a Baltimore después de una semana en el mar.

Una de las piezas que faltan es una escultura de lucita del artista estadounidense Robert Wyland titulada “Kiss the Sea”, que representa dos tortugas marinas. Tiene el tamaño de una mochila pequeña y está valorada en $6,200 dólares, según documentos judiciales.

La otra escultura que falta, una pieza un poco más pequeña del artista estadounidense Marcus Glenn titulada “Tappin’ the Keys for the Love”, representa a un hombre tocando un piano con un corazón de fondo. Está valorado en $6,600 dólares, de acuerdo con el FBI.

Cuando el personal de seguridad de Carnival revisó las imágenes de las cámaras de vigilancia del barco, vio a dos personas poco después de las 2 de la mañana, dos días antes, supuestamente entrando a la galería de arte “con las manos vacías”. Salieron unos minutos después llevando objetos “de apariencia consistente con las esculturas desaparecidas”.

Una investigación adicional identificó a las dos personas como un empleado de una empresa de camiones y su compañera, según documentos judiciales.

Cuando un agente del FBI encontró el perfil del hombre en Facebook, el agente notó una foto publicada recientemente del hombre “vistiendo lo que parece ser la misma camisa de vestir blanca, chaleco de color oscuro y corbata a rayas” del video de vigilancia, según documentos judiciales.

Con la aprobación de un juez federal, el FBI ejecutó órdenes de allanamiento en sus hogares y recuperó las esculturas desaparecidas, según una portavoz de la Fiscalía Federal en Baltimore.

En documentos judiciales, el FBI dijo que estaba investigando posibles cargos federales relacionados con el robo y el transporte de bienes robados.

