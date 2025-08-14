Google Flight Deals: la nueva herramienta para buscar vuelos baratos con IA

Google sacudió el mundo de los viajes al anunciar “Flight Deals”, una función impulsada por inteligencia artificial integrada en Google Flights. ¿La idea? Ayudar a quienes no tienen un destino fijo o fechas claras, pero sí un deseo común: encontrar vuelos económicos de forma sencilla y en lenguaje natural. En lugar de ajustar filtros complejos, solo describes qué te gustaría hacer, cómo te gustaría viajar o qué ambiente buscas, y el sistema te lanza opciones atractivas y asequibles.

Google lanzó Flight Deals en versión beta, disponible por ahora en Estados Unidos, Canadá e India. Se puede acceder desde la nueva página independiente “Flight Deals” o por el menú de Google Flights. No necesitas invitación; pronto aparecerá automáticamente durante esta semana. Se espera que la versión definitiva llegue al público durante la próxima semana.

Flight Deals utiliza IA para ofrecer las mejores opciones de vuelo a los usuarios Crédito: Google | Cortesía

¿Cómo funciona la magia de Flight Deals?

Primero, escribes algo como “fin de semana de playa relajante” o “viaje de esquí de una semana con nieve fresca”, y la IA toma esa descripción como si hablaras con un amigo. El sistema entiende tus preferencias, interpreta lo que buscas y genera destinos y fechas potenciales sin que tengas que escoger manualmente cada detalle.

La magia está en que se conecta con datos en tiempo real de Google Flights y de cientos de aerolíneas y plataformas de reserva. Además, destaca ofertas con etiqueta de ahorro: si el precio de un vuelo está al menos un 20 % por debajo del promedio típico del último año, aparece como un “deal” con porcentaje de descuento y precio tachado.

Los resultados se ordenan según el porcentaje de ahorro: primero los que ofrecen más descuento; si hay empate, gana el precio más bajo. Si no hay etiqueta de descuento, aparecen por precio simple.

También, si entras sin poner nada, se te muestran sugerencias desde tu ubicación hacia destinos populares para viajes de una semana dentro de los próximos seis meses. Estas sugerencias iniciales están generadas por IA con base en lo que otros han buscado antes.

Pero ojo, aún hay limitaciones: Flight Deals no sabe lidiar con viajes de múltiples destinos, grupos grandes, pasajeros específicos como niños, ni fechas muy lejanas.

Qué deben saber los usuarios para sacarle provecho

Primero, esta funcionalidad está en beta, por lo que todavía podría tener fallos o no entender ciertas peticiones muy específicas.

Segundo, es clave describir tu viaje con claridad y naturalidad: cosas como estilo de vacaciones, actividades deseadas o duración aproximada son geniales para que la IA genere propuestas relevantes. Algo como “escapada romántica de fin de semana”, “ciudad con buena gastronomía en invierno”, o “destino de aventura” funciona mejor que llenar filtros uno a uno.

Tercero, si no defines fechas, Google te mostrará opciones dentro de los próximos seis meses. Esto está súper bien para explorar destinos sin tener que fijar un calendario exacto.

Cuarto, puedes excluir tarifas de básica economía, que suelen ser más baratas pero traen restricciones como menor equipaje o sin selección de asiento. Esta opción ya está disponible en Google Flights tradicional para EE. UU. y Canadá, lo que mejora la flexibilidad del servicio.

Quinto, recuerda que los precios cambian mucho, así que los resultados que ves pueden variar cuando vayas a reservar. Es recomendable revisar el precio final antes de confirmar.

Flight Deals marca un paso claro hacia un futuro en el que planear viajes será más conversacional, menos complejo y mucho más amigable. Si te mola experimentar, ya podés probar esta herramienta; si lo que querés es ahorrar sin complicarte, es una opción fantástica.

