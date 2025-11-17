Supermercados ofrecen pavos gratis para el Día de Acción de Gracias: conoce cuáles son

A tan solo una semana de celebrar el Día de Acción de Gracias, muchos consumidores estadounidenses se adelantan para hacer las compras del banquete de este año, buscando las mejores ofertas.

Los precios de los alimentos se han disparado este año debido a la inflación y los hogares estadounidenses ajustan cada vez más sus presupuestos, incluyendo sus compras en el supermercado.

Es por esa razón que aquí te ofrecemos una lista con los minoristas donde encontrarás gratis uno de los ingredientes más importantes para la realización de la cena de Acción de Gracias, como lo es, el pavo.

Albertsons

Desde el 13 hasta el 19 de noviembre, el supermercado tendrá una promoción exclusiva en línea con la que sus clientes podrán recibir pavos entre 7 a 9 kilos de Signature Select Farms, esto aplicará para aquellos consumidores que gasten más de $150 dólares comprando en el minorista.

BJ’s Wholesale Club

Hasta el 26 de noviembre de este año, aquellos miembros que entre el 1 y 10 de este mes hicieron compras superiores a los $150 dólares podrán obtener un pavo gratis.

ShopRite

El minorista anunció que aquellos consumidores afiliados al programa de recompensas que gasten al menos $400 dólares entre el 26 de octubre y el 27 de noviembre, podrán obtener un pavo gratis.

Giant

Este supermercado también cuenta con programas de recompensas y anunció que aquellos afiliados que acumulen hasta 400 puntos podrán recibir un pavo totalmente gratis de Shady Brook Farms

De acuerdo con un análisis de Wells Fargo, este año la comida de Acción de Gracias costará un 3% menos que el año pasado, pese a que los alimentos en general han aumentado un 2.7% en comparación con el 2024.

