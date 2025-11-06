¿Cuál es el motivo detrás de la disminución en el precio de la cena de Acción de Gracias?

Recientemente, el Instituto Agroalimentario de Wells Fargo publicó un informe en el que destaca que, el costo para la preparación de una cena de Acción de Gracias ha disminuido entre un 3% a 2% este año.

De acuerdo con el análisis de Wells Fargo, una cena para 10 personas en las que se incluyen los tradicionales platillos de Acción de Gracias costará entre $80 a $95 dólares, dependiendo de las marcas de los productos que se usen.

Los platos tradicionales durante esta cena incluyen: pavo, guarniciones, verduras, arándanos, relleno, panecillos; pastel de calabaza y bebidas, muchos de estos alimentos disminuyeron sus precios para el cierre de este año.

En este sentido, según el análisis de Wells Fargo, los precios de las verduras de marcas nacionales han caído un 15%, los arándanos tuvieron una disminución de 22%, los costos para el puré de papa cayeron un 1.5 % en comparación con el año pasado. Sin embargo, el precio de algunas bebidas aumentó hasta un 3% esto se debe a los ajustes de las tarifas arancelarias.

No obstante, aunque los precios de la mayoría de los alimentos para la Cena de Acción de Gracias han disminuido, muchos consumidores muestran su preocupación sobre la elevada inflación.

Una encuesta desarrollada por NIQ destaca que, el 39% de los estadounidenses planea preparar la comida desde cero, mientras que el 20% combinará productos comprados con preparaciones caseras. Los resultados de la encuesta también revelaron que muchos consumidores buscarán reducir el costo de la celebración y muchos omitirán algunos elementos y preparaciones para ahorrar más dinero.

