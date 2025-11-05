Los bancos de alimentos en California responden ante la falta de beneficios SNAP

Debido al cierre de gobierno, más de 5 millones de californianos que se benefician mensualmente de CalFresh una extensión del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en el estado de California, verán sus pagos con retraso.

La decisión sobre la suspensión de este beneficio en el mes de noviembre se da debido a una falta de fondos por parte del programa, el cual depende del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Ante la dificultad que esto pueda generar en algunos hogares que dependen únicamente de este beneficio. Los bancos de alimentos en el estado de California se han movilizado para disponer de recursos necesarios para suplir la demanda días antes del Día de Acción de Gracias.

Hasta los momentos, la financiación al programa no parece llevarse a cabo, al igual que el uso de los fondos de contingencia. Sin embargo, el presidente Donald Trump indicó en sus redes sociales que “incluso si recibimos orientación inmediata, lamentablemente se retrasará mientras los estados distribuyen los fondos”, dijo ante la exigencia por parte de dos jueces federales quienes solicitan continuar con el financiamiento.

Por su parte, el senador de California, Adam Schiff asegura que el Ejecutivo es pieza clave para no solo romper con el estancamiento del cierre de gobierno, sino también evitar que personas que dependen de programas sociales como SNAP se vean afectadas.

